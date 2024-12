Trân Thanh Mân et son épouse terminent avec succès leur visite officielle à Singapour

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté l'aéroport Changi mardi après-midi 3 décembre (heure locale), terminant leur visite officielle à Singapour, pour entamer leur visite officielle au Japon du 3 au 7 décembre.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, Trân Thanh Mân a rencontré le président singapourien Tharman Shanmugaratnam, le Premier ministre Lawrence Wong, et s'est entretenu avec le président du Parlement singapourien, Seah Kian Peng.

Lors de l'entretien et des entrevues, les dirigeants des deux pays ont convenu de continuer de se coordonner étroitement pour porter bientôt les relations bilatérales vers de nouvelle hauteur.

Les deux parties ont affirmé leur détermination à renforcer davantage le pilier de coopération dans le domaine économique, en intensifiant l'échange d'informations et le partage d'expériences pour traiter les nouveaux enjeux du développement socioéconomique. Elles se sont engagées à promouvoir les investissements en s'appuyant sur les atouts de chaque pays, tout en créant des percées dans de nouveaux secteurs de croissance tels que la logistique verte, la construction de centres de données, la fabrication de semi-conducteurs, les énergies propres, les crédits carbones, la sécurité alimentaire et la finance verte.

Porter le partenariat stratégique à une nouvelle hauteur

Trân Thanh Mân et Seah Kian Peng ont convenu de poursuivre la mise en œuvre efficace de l'Accord de coopération entre les deux organes législatifs, contribuant à porter le partenariat stratégique Vietnam - Singapour à une nouvelle hauteur.

Ils ont été unanimes à renforcer l'échange d'informations et le partage d'expériences de chaque pays en matière de perfectionnement des institutions, des politiques et des systèmes juridiques, à garantir la stabilité macroéconomique, à élargir les relations extérieures et à améliorer l'efficacité de l'intégration internationale, à promouvoir les activités de coopération entre les commissions et les organes de l'AN, ainsi qu'entre les parlementaires des deux pays.

Lors de sa visite à Singapour, Trân Thanh Mân a rencontré de grands groupes singapouriens investissant et opérant au Vietnam. Il a également rendu visite à l'ambassade du Vietnam et rencontré des représentants de la communauté vietnamienne résidant dans ce pays.

La visite officielle à Singapour du président de l'AN a été couronnée de succès, contribuant à renforcer la coopération parlementaire entre l'AN vietnamienne et le Parlement singapourien de manière concrète et durable, contribuant à intensifier le Partenariat stratégique Vietnam - Singapour et à consolider l'amitié et la coopération efficace et substantielle entre les deux pays dans tous les domaines.

VNA/CVN