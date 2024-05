Félicitations du Japon et de la Biélorussie au nouveau président de l’AN, Trân Thanh Mân

Le président du Sénat du Japon, Otsuji Hidehisa, le président de la Chambre des représentants japonaise et la présidente du Sénat biélorusse, Natalya Kochanova, ont envoyé leurs messages de félicitations à Trân Thanh Mân à l’occasion de son élection à la présidence de la XV e Assemblée nationale (AN) du Vietnam lors de sa 7 e session.

Dans son message, le président du Sénat japonais, Otsuji Hidehisa, a émis son espoir que via la promotion des échanges parlementaires entre le Japon et le Vietnam, les relations entre les deux pays se développeront heureusement.

Le président de la Chambre des représentants du Japon, Nukaga Fukushiro, a souligné que le Japon avait construit des relations étroites et approfondi l'amitié étroite avec l'Assemblée nationale du Vietnam grâce à de nombreuses opportunités de coopération entre les deux parties ces derniers temps. Le Japon et le Vietnam ont célébré le 50e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays en septembre 2023.

En tant que président de la Chambre des représentants du Japon, Nukaga Fukushiro espère que lui et Trân Thanh Mân feront des efforts communs pour renforcer les relations et promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux pays en général et leurs organes législatifs en particulier.

Dans sa lettre, la présidente du Sénat biélorusse Natalia Kochanova a affirmé qu'au cours des 30 dernières années, la Biélorussie et le Vietnam ont activement coopéré bilatéralement ainsi que dans les forums internationaux sur la base de la compréhension mutuelle et du dialogue constructif.

Les deux pays ont renforcé le respect et la confiance mutuels et réalisé des progrès significatifs dans le développement des relations commerciales, économiques, culturelles et humanitaires bilatérales.

Elle a estimé qu'avec le soutien du président vietnamien de l'AN, Trân Thanh Mân, les liens entre les organes législatifs des deux pays, notamment dans le cadre des organisations interparlementaires, seront renforcés et contribueront à promouvoir une coopération bilatérale efficace au profit du leur peuple.

VNA/CVN