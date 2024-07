Le PM préside la réunion du gouvernement sur l'élaboration des lois en juillet

Photo : VNA/CVN

Au début de la réunion, à l'occasion du 77e anniversaire de la Journée des invalides et des morts pour la Partie (27 juillet 1947-27 juillet 2024), le Premier ministre Pham Minh Chinh et les délégués ont respectueusement observé une minute de silence pour commémorer le Président Hô Chi Minh, les héros et les martyrs ayant sacrifié leur vie pour la Patrie et le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Ouvrant la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la construction et le perfectionnement de l’institution constituaient l'une des trois avancées stratégiques et politiques majeures du Parti et de l'État et étaient identifiés par le gouvernement comme une tâche clé qui serait mise en œuvre de manière drastique et synchrone.

En 2024, le gouvernement a organisé cinq réunions thématiques sur l'édification des lois, a donné des avis et approuvé 26 propositions d'élaboration des lois, résolutions et projets de loi. En particulier, un comité directeur a été créé pour examiner et traiter les problèmes liés au système de documents juridiques, avec le Premier ministre comme chef du comité.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a souligné les contenus des réglementations juridiques : promouvoir l'allocation des ressources, renforcer le contrôle et la prévention de la corruption et des pratiques malsaines dans l'élaboration des lois ; réduire les procédures administratives ; relever les difficultés et les obstacles rencontrés dans la pratique ; mobiliser toutes les ressources de la société pour le développement national, ce pour atteindre l’objectif de faire du Vietnam un pays en développement doté d'une industrie moderne et à revenu intermédiaire élevé en 2030 et un pays développé à revenu supérieur en 2045.

Le Premier ministre exige que les ministères et les branches investissent des ressources et des conditions pour le travail de renforcement de l’institution ; sélectionnent des gens responsables pour participer à l'élaboration des lois ; examiner et récompenser les collectifs et les individus ayant des réalisations exceptionnelles dans le travail législatif, critiquer et même traiter les collectifs et les individus ayant commis des violations dans l'élaboration des lois.

Lors de la réunion thématique sur l'élaboration des lois en juillet, le gouvernement a examiné, commenté et approuvé les contenus importants : deux propositions d'élaboration de la Loi de l’État d'urgence et la Loi de la science et de la technologie (modifiée) ; deux projets de loi sur l'électricité (modifiée) et le travail (modifiée).

En particulier, le gouvernement a examiné et donné son avis sur le projet sur l’option d'investissement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.

VNA/CVN