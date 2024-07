Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit la présidente du Sénat australien

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé ses sincères remerciements à la présidente du Sénat, aux dirigeants, au gouvernement et au peuple australiens pour avoir adressé leurs condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens.

La présence de la présidente du Sénat australien Sue Lines au Vietnam pour les funérailles nationales du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, démontre l'étroite affection entre les dirigeants et les peuples des deux pays et constitue aussi une preuve éclatante du partenariat stratégique intégral florissant entre le Vietnam et l'Australie, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh en recevant mercredi 24 juillet à Hanoï la dirigeante australienne.

Le chef du gouvernement vietnamien a précisé qu'au cours de sa vie, le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait consacré beaucoup d'enthousiasme et d'affection aux relations Vietnam - Australie et qu'il avait en particulier soutenu fermement l'élévation des relations bilatérale au niveau du partenariat stratégique intégral.

À cette occasion, les deux dirigeants ont convenu de continuer à promouvoir les domaines clés de la coopération, y compris les domaines traditionnels tels que la politique, la défense - sécurité, l'économie - commerce - investissement, la science - technologie, les échanges entre les peuples ainsi que de nouveaux domaines tels que la réponse aux changements climatiques, la transition énergétique équitable, la transformation numérique, l’économie numérique, l’économie circulaire, l’exploitation minière...

Pham Minh Chinh a également demandé au gouvernement et au Parlement australiens de continuer à prêter attention et à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Australie puisse vivre et travailler ainsi qu'à faciliter la délivrance de visas aux citoyens vietnamiens pour venir en Australie, en particulier aux étudiants vietnamiens.

La présidente du Sénat australien a partagé les grandes pertes que subissent le Parti, l'État et le peuple du Vietnam ainsi que la famille du secrétaire général Nguyên Phu Trong et a tenu en haute estime l'affection et la confiance politique que le secrétaire général Nguyên Phu Trong a accordées au développement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie.

Elle a exprimé sa conviction que sur la base de bonnes relations, les deux pays continueraient à cultiver des relations de plus en plus durables, comme le souhaite le leader du Parti ,Nguyên Phu Trong.

