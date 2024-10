Le Vietnam et l'Arménie renforcent leur coopération interparlementaire

Le Vietnam prend en haute considération son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec l'Arménie, a affirmé la vice-présidente de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyên Thi Thanh lors d'une rencontre le 19 octobre à Vientiane avec son homologue arménien, chef de la délégation parlementaire de la République d'Arménie, Hakob Arshakyan.

Cette rencontre s'est déroulée en marge de la 45e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-45), tenue du 17 au 19 octobre à Vientiane.

Pour sa part, le vice-président de l'AN d'Arménie, Hakob Arshakyan, a affirmé que l'Arménie attachait toujours une grande importance à ses relations avec le Vietnam et souhaitait continuer de les approfondir. Il a réitéré le souhait que l'AN vietnamienne créerait bientôt un Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Arménie afin de renforcer les échanges entre les deux organes législatifs.

En outre, il a suggéré d'établir une agence de représentation dans chaque pays, d'examiner un mécanisme d'exemption de visa entre les deux nations, et de mettre en place une liaison aérienne directe afin de renforcer les échanges de délégations et la coopération dans le commerce, l'investissement et le tourisme.

La vice-présidente de l'AN Nguyên Thi Thanh, s'est réjouie des avancées dans la coopération économique et commerciale bilatérale grâce à l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique, dont l'Arménie est membre. Les échanges commerciaux bilatéraux sont en effet passés de 62,6 millions d'USD en 2022 à 342 millions en 2023, soit une augmentation de 516%.

Nguyên Thi Thanh a proposé aux deux parties de renforcer les échanges de délégations aussi bien dans les canaux du Parti, du gouvernement que de l'AN. Elle a émis le souhait d'accueillir le président de l'AN d'Arménie pour une visite officielle au Vietnam en novembre 2024. Selon elle, cette visite contribuera à renforcer la coopération entre les deux AN, ainsi que l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

À cette occasion, Nguyên Thi Thanh a également adressé à Hakob Arshakyan une invitation à effectuer une visite officielle au Vietnam dans un proche avenir.

