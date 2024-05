Binh Phuoc publie un plan de réponse à la sécheresse

>> Lutte contre la sécheresse et la salinisation à Trà Vinh

>> Le Premier ministre ordonne des mesures contre la chaleur et la sécheresse

>> Ninh Thuân : le Premier ministre Pham Minh Chinh dirige la lutte contre la sécheresse

Selon les prévisions de la Station hydrométéorologique provinciale, dans les prochains temps, Binh Phuoc continuera à connaître une chaleur généralisée et prolongée. Les sources d'eau des réservoirs d'irrigation, des étangs, des rivières et des ruisseaux de la province sont réduites, affectant la production et la vie quotidienne de la population. Le Comité populaire provincial a ordonné aux unités administratives de niveau de district d'identifier les zones de sécheresse et de pénurie d'eau afin d'élaborer des plans d'intervention rapides et raisonnables. Il est également nécessaire d’utiliser des technologies modernes pour l’alerte précoce, d’améliorer la sensibilisation et les connaissances des populations pour prévenir et minimiser les dommages…

VNA/CVN