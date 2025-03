Les présidents vietnamien et brésilien rencontrent la presse

Lors de la conférence de presse, le président Luong Cuong s'est dit heureux d'accueillir le président Lula da Silva, ami proche du Vietnam, pour une visite au Vietnam à un moment crucial, à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification nationale et du 80e anniversaire de la fête nationale du Vietnam. Il a indiqué que l'entretien s'est déroulé de manière chaleureuse et fructueuse, et a apprécié l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays en novembre 2024.

Les deux parties ont reconnu que la coopération économique et commerciale est l'un des piliers importants des relations bilatérales, avec la valeur des échanges commerciaux atteignant près de 8 milliards de dollars en 2024. Ils ont souligné le grand potentiel de coopération, car les deux économies se complètent, avec des avantages en termes de population et de demande des consommateurs. Par conséquent, les deux pays poursuivront leurs efforts pour atteindre l'objectif de 15 milliards de dollars d'ici 2030, a souligné Luong Cuong.

Sur le plan multilatéral, le président vietnamien a mis l'accent sur une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des forums et organisations internationaux. Les deux parties ont également discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun et se sont engagées à résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Charte des Nations unies (ONU) et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Renforcer la coopération dans divers domaines

Luong Cuong a également déclaré que les deux pays ont convenu de renforcer la coopération dans des domaines tels que les hautes technologies, les énergies renouvelables, la transformation numérique, le développement vert et l'innovation. Elles ont également convenu de poursuivre l'échange et la négociation de documents de coopération en matière d'assistance judiciaire, de protection des investissements, de coopération technique et de visas afin de créer les conditions propices au développement du partenariat stratégique entre les deux pays.

À cette occasion, Luong Cuong a remercié le gouvernement brésilien d'avoir reconnu le Vietnam comme une économie de marché, une étape importante pour faciliter la coopération commerciale entre les deux pays.

Le chef de l'État a déclaré que le Vietnam reconnaissait et examinerait activement les questions qui préoccupent le gouvernement et les entreprises brésiliens, notamment l'ouverture du marché aux produits bovins, ainsi que les possibilités de coopération dans d'autres domaines tels que l'énergie, la science et la technologie, l'environnement, la défense et la sécurité.

Luong Cuong s'est déclaré convaincu que la visite d'État du président Lula da Silva au Vietnam contribuerait à concrétiser le contenu et l'orientation du développement du Partenariat stratégique Vietnam - Brésil pour les années à venir, répondant aux aspirations et aux intérêts des peuples des deux pays, et favorisant la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde.

De son côté, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a annoncé que les deux parties ont approuvé un plan d'action intégral pour la période 2025-2030 dans le but de renforcer la coopération dans divers domaines.

Le dirigeant brésilien a affirmé que l'ouverture du marché vietnamien à la viande bovine brésilienne inciterait les transformateurs de viande brésiliens à investir au Vietnam, transformant ainsi le pays en une plaque tournante des exportations vers les pays d'Asie du Sud-Est. Parallèlement, le Brésil souhaite accroître ses exportations de produits à plus forte valeur ajoutée, notamment d'avions.

Deux événements internationaux importants

Il a notamment souligné l'importance de l'éducation, de la science et de la technologie comme domaines stratégiques pour l'avenir des deux pays. Il a annoncé que des programmes d'échange d'enseignants et d'étudiants seront mis en œuvre, ainsi que d'autres initiatives de coopération dans ces secteurs.

Par ailleurs, les deux parties étudient des partenariats dans des domaines tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les technologies numériques, les biotechnologies et les énergies renouvelables.

Luiz Inácio Lula da Silva a également annoncé que, durant sa présidence du Marché commun du Sud (MERCOSUR) à partir de juillet prochain, le Brésil cherchera à conclure un accord équilibré avec le Vietnam qui soit bénéfique pour les deux nations.

Il a également invité le Vietnam à participer à deux événements internationaux importants que le Brésil accueillera cette année : le Sommet des BRICS à Rio de Janeiro et la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) à Belém.

Un sujet important que le dirigeant brésilien a souligné, a été la coopération dans la culture du café, car les deux pays sont les plus grands producteurs mondiaux.

Enfin, à l'occasion du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, il a exprimé son espoir que la coopération entre les deux pays continuerait de se développer à l'avenir.

