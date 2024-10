New York connaît une forte participation au vote anticipé pour l'élection présidentielle américaine

À l'heure de la fermeture des bureaux de vote dimanche 27 octobre, 257.860 New-Yorkais avaient voté au cours des deux premiers jours du vote anticipé pour 2024, qui a débuté samedi 26 octobre, selon les données publiées par le bureau des élections de New York. Le premier jour du vote anticipé a recueilli 140.145 bulletins de vote, soit près de 50.000 de plus que ceux qui avaient été enregistrés au premier jour en 2020. Dans certains bureaux de vote, les électeurs ont attendu jusqu'à 40 à 50 minutes avant de pouvoir voter à leur tour. Les votes dans les comtés d'Onondaga, Oneida, Madison, Cayuga et Cortland de l'État de New York ont tous connu une forte augmentation des votes anticipés samedi 26 octobre. Dimanche après-midi 27 octobre, les États-Unis comptaient 41,26 millions de votes anticipés, dont plus de 20 millions de votes en personne et par correspondance, selon les données publiées par Election Lab de l'université de Floride. Le changement de position des républicains, qui ont encouragé leurs partisans à voter tôt alors qu'ils s'étaient opposés au vote anticipé il y a quatre ans, est considéré comme le principal facteur ayant contribué à l'augmentation de la participation au vote anticipé cette année. L'élection présidentielle américaine de 2024 est prévue pour le 5 novembre.

Xinhua/VNA/CVN