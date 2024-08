Message de sympathie suite à des inondations prolongées en RPDC

À la nouvelle des inondations prolongées qui ont causé de graves dommages dans la province de Pyongan, au Nord de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a envoyé le 15 août un message de sympathie à son homologue nord-coréen Choe Son-hui et des populations des zones touchées.

Selon l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), la ville frontalière de Sinuiju et le district d'Uiju, dans la province de Phyongan, au Nord-Ouest du pays, a subi de pluies torrentielles, endommageant plus de 4.100 maisons et inondant près de 3.000 ha de terres agricoles.

Les autorités au niveau central et les localités dans l'ensemble de ce pays ont envoyé de toute urgence des tentes et des produits de première nécessité pour venir en aide aux personnes vivant dans les zones inondées.

Auparavant, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'était rendu dans les zones ravagées à Sinuiju et Uiju pour contrôler et diriger les opérations de sauvetage en faveur d'environ 5.000 personnes isolées.

