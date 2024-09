Le Vietnam et Cuba disposent d’un fort potentiel de croissance commerciale

Cuba a été le premier pays d’Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1960. Au cours de la période précédant 2019, le commerce bilatéral a augmenté de plus de 20% par an. Selon le Département général des douanes vietnamiennes, le commerce bilatéral a atteint 155,5 millions de dollars l’année dernière, les exportations vietnamiennes vers Cuba représentant la totalité des échanges.

Au cours des huit premiers mois de 2024, le commerce bilatéral a atteint 134,7 millions de dollars, en hausse de 187% par rapport à l’année précédente. Sur ce total, les exportations du Vietnam ont été évaluées à 133,36 millions d'USD et les importations à 1,33 million d'USD.

Les principales exportations du Vietnam vers Cuba sont le riz, le café, les produits chimiques, les textiles, les chaussures, les ordinateurs et les composants, les matériaux de construction, la céramique, les machines et l’équipement. Le riz a toujours représenté la plus grande part des recettes d’exportation du Vietnam en provenance de Cuba. Les importations vietnamiennes en provenance de Cuba se composent principalement de vaccins et de produits pharmaceutiques.

L’accord commercial Vietnam - Cuba, signé en 2018 et en vigueur à compter du 1er avril 2020, est le premier du genre que Cuba a signé avec un pays asiatique. L’accord offre un avantage significatif aux entreprises des deux pays, la plupart des droits de douane sur les échanges bilatéraux étant soit éliminés, soit réduits selon un calendrier défini.

Hoàng Minh Chiên, directeur général adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a souligné que non seulement Cuba mais aussi d’autres pays d’Amérique latine et des Caraïbes sont également considérés comme des marchés potentiels, avec une demande croissante pour les produits qui sont les atouts d’exportation du Vietnam. Une entrée réussie sur le marché cubain pourrait ouvrir des portes aux entreprises vietnamiennes pour pénétrer plus profondément dans d’autres marchés d’Amérique latine.

Dans les années à venir, Cuba continuera à avoir besoin d’importations en raison de la lente croissance de ses secteurs de production nationaux, ce qui offre des opportunités pour les produits vietnamiens traditionnels d’entrer dans le pays. De plus, Cuba n’est pas un marché particulièrement strict et les produits vietnamiens sont bien placés pour répondre aux normes de qualité et techniques nécessaires.

Cependant, la distance géographique entre le Vietnam et Cuba pose des problèmes, notamment des coûts de transport élevés et des délais d’expédition longs. En outre, les difficultés liées au paiement et à l’approvisionnement en énergie à Cuba constituent des obstacles supplémentaires pour les entreprises vietnamiennes qui cherchent à investir et à faire du commerce dans ce pays.

Un représentant du département des marchés européens et américains du ministère de l’Industrie et du Commerce a souligné que même si le potentiel du marché est évident, transformer les opportunités en succès nécessite des efforts considérables de la part des entreprises, en particulier face à l’environnement économique et commercial mondial complexe et imprévisible.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, les ministères concernés et l’Office du commerce du Vietnam à Cuba continueront de servir de passerelle, en soutenant les entreprises vietnamiennes en termes d’informations sur le marché et de connexions avec des partenaires cubains. Ils aideront également les entreprises à résoudre les difficultés qui pourraient survenir lors de leur entrée sur le marché et de leurs opérations commerciales.

