Le Vietnam, un facteur important de la paix et la stabilité mondiales

Le monde célébrera, samedi 21 septembre, la Journée internationale de la paix. Pour le Vietnam, le maintien de la paix et de la stabilité est la condition sine qua non à la coopération et au développement.

Photo : VNA/CVN

Cela vaut pour lui-même, mais aussi pour tous les autres pays et le monde entier. Ainsi, non content de préserver sa propre paix nationale, le Vietnam participe activement aux efforts internationaux de maintien de la paix et de la stabilité.

Un pays épris de paix…

Profondément pacifique, le peuple vietnamien a néanmoins constamment été mis à l’épreuve au cours de son Histoire. Les guerres qu’il a dû mener pour se défendre des agressions étrangères n’ont fait que renforcer son aspiration à la paix. Dans une interview accordée à la presse indienne en 1954, le Président Hô Chi Minh avait déclaré que son objectif n’était autre que d’atteindre ''la paix, l’unité, l’indépendance et la démocratie sur l’ensemble du territoire vietnamien''.

''Le Vietnam est prêt à collaborer sincèrement avec celles et ceux qui soutiennent ces politiques, quelle que soit leur conviction politique et religieuse'', avait-il alors insisté.

Dans la continuité de cette pensée Hô Chi Minh, les dirigeants vietnamiens ont toujours œuvré à la consolidation de la paix et de la stabilité ainsi qu’au développement durable de l’Humanité, en multipliant les appels à la fin des conflits et au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays.

Ils soulignent également la primauté du droit international, en particulier de la Charte de l’ONU, en mettant en avant la nécessité de résoudre tous les litiges par des moyens pacifiques, par le dialogue et la négociation. Le Vietnam ne choisit pas un camp, il choisit la justice et l’équité. C’est exactement ce qu’a tenu à rappeler le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, le 29 août dernier, lors d’une réunion avec des responsables du ministère des Affaires étrangères.

''L’objectif ultime des affaires étrangères de la nouvelle ère est de garantir au mieux les intérêts nationaux, pour un Parti puissant, un Vietnam socialiste riche et fort, occupant une position et un rôle importants sur la scène politique et économique mondiale. Ainsi, en plus de défendre les intérêts nationaux, la diplomatie vietnamienne doit se mettre au service de la paix, de l’indépendance nationale, de la démocratie et du progrès social de toutes les nations dans la région et le monde'', avait-il alors déclaré.

… qui contribue activement au maintien de la paix

Aujourd’hui, la notion de paix n’inclut pas seulement le maintien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale ainsi que de la sécurité nationales, elle englobe également la garantie d’un environnement durable, de la sécurité des personnes, de la justice et de la concorde sociales.

Depuis 1977, année de son adhésion à l’Organisation des Nations unies, le Vietnam a contribué activement à ses travaux communs. Notre pays est membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025. Il a également siégé deux fois au Conseil de sécurité et participé à plusieurs opérations de maintien de la paix de l’ONU, comme nous l’a rappelé Dang Dinh Quy, ancien vice-ministre des Affaires étrangères.

''Parmi les différents organes de l’ONU, seul le Conseil de sécurité s’est vu confier la mission de maintenir la paix et la sécurité mondiales. Ses décisions sont les seules à avoir un effet contraignant sur l’ensemble des membres des Nations unies. Par conséquent, tous les pays compétents souhaitent y siéger. Quand l’occasion est venue, le Vietnam a contribué activement à la résolution de questions liées à la paix et à la sécurité mondiales. Il a également mené à bien son rôle de président tournant du conseil. Toutes ces contributions ont été notées et vivement appréciées par la communauté internationale'', a-t-il affirmé.

En effet, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lui-même, a reconnu en notre pays ''un facteur important contribuant à la paix et la stabilité de la région et du monde''.

VOV/CVN