Le Vietnam et le Bhoutan promeuvent leur coopération bilatérale

En recevant jeudi 19 septembre, à Hanoï, l'ambassadeur du Bhoutan en Thaïlande et au Vietnam, Kinzang Dorji, à l'occasion de sa visite au Vietnam pour présenter ses lettres de créance, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dô Hung Viêt, a demandé que les deux pays augmentent les échanges de délégations, élargissent leur coopération et améliorent la compréhension bilatérale.

>> Le Vietnam et le Bhoutan consolident leur relation d’amitié

>> Le Bhoutan souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam

Photo : BQT/CVN

L'ambassadeur Kinzang Dorji a exprimé son honneur d'être le premier ambassadeur du Bhoutan à présenter ses lettres de créance depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2012. Le diplomate bhoutanais a souligné que le Bhoutan considérait toujours le Vietnam comme l'un des pays prioritaires pour promouvoir les relations bilatérales et souhaitait tirer les leçons de ses expériences de développement.

L'ambassadeur a exprimé le souhait de promouvoir davantage le potentiel et les opportunités de coopération entre le Vietnam et le Bhoutan dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la culture, de l'éducation, du tourisme et de la coopération sur le Bouddhisme. Il a assuré qu'il s'efforcerait de renforcer les échanges et les relations entre les deux pays.

En outre, il a précisé que l’agence de l’aviation Bhutan Air envisageait d'ouvrir un vol direct entre Hô Chi Minh-Ville et la ville bhoutanaise de Paro, suggérant que les deux parties signent bientôt un accord sur les services aériens pour faciliter la mise en œuvre de vols directs. Cette ligne créerait un élan pour les échanges et la coopération entre les deux pays, a-t-il estimé.

De son côté, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a apprécié le Bhoutan comme étant toujours l'un des pays leaders dans la mise en œuvre des objectifs de croissance verte, en maintenant ses indicateurs de "bonheur". Il a souligné que le Vietnam et le Bhoutan partageaient de nombreuses similitudes dans la garantie d'un développement équilibré et durable et coopéraient activement dans les forums multilatéraux sur le développement durable.

Le responsable vietnamien a proposé de renforcer les échanges de délégations de tous les niveaux dans les temps à venir, contribuant à accroître la compréhension mutuelle.

Dô Hùng Viêt a déclaré que le Vietnam était prêt à exporter des produits phares vers le Bhoutan, tels que des produits agricoles, des aliments, des produits halieutiques, des machines agricoles, des produits électroniques et des véhicules électriques. De même, il a déclaré que le Vietnam comptait de nombreuses grandes entreprises capables d'investir au Bhoutan dans les domaines des infrastructures, des télécommunications et des services.

Enfin, il s’est engagé à ce que le ministère vietnamien des Affaires étrangères soit toujours prêt à se coordonner avec l'ambassadeur bhoutanais et à le soutenir dans l'accomplissent de sa mission.

VNA/CVN