Le SG et président Tô Lâm rencontre le sénateur Chris Coons

Poursuivant ses activités à New York, aux États-Unis, dans la matinée du 25 septembre (heure locale), le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a reçu le sénateur démocrate Chris Coons, membre du Parti démocrate et sénateur du Delaware au Congrès des États-Unis.

Le dirigeant vietnamien Tô Lâm a partagé son évaluation sur les relations spéciales entre le Vietnam et les États-Unis, les considérant comme un modèle des efforts pour guérir et édifier les relations après la guerre.

Avec l'élévation des relations au niveau d’un partenariat stratégique intégral, les relations Vietnam-États-Unis ont véritablement tourné une nouvelle page. Le Vietnam apprécie hautement les grandes contributions du Congrès américain ainsi que le regretté sénateur John McCain, les sénateurs Patrick Leahy et John Kerry... à la promotion des relations bilatérales.

Il a noté avec joie les résultats positifs dans la mise en œuvre du cadre de partenariat stratégique intégral Vietnam-États-Unis pendant un an passé et souhaité que le Congrès américain continue à soutenir le développement et la stabilité du nouveau cadre de partenariat.

Il a espéré que les deux pays continueraient à mettre en œuvre activement et efficacement la Déclaration commune sur l'amélioration des relations en 2023, en particulier le fait que les États-Unis continueront à échanger et à se coordonner pour reconnaître bientôt le statut de l'économie de marché du Vietnam et à contribuer activement et de manière responsable au travail commun de la communauté internationale.

Le sénateur Chris Coons a affirmé considérer le Vietnam comme un partenaire de premier plan dans la région et le souhait de renforcer les relations entre les deux pays. Il a également souligné que l’élévation des relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique intégral était une base importante permettant aux deux parties de renforcer leur compréhension mutuelle et de promouvoir la coopération accrue dans tous les domaines tels que l'énergie propre, la transformation numérique, les hautes technologies, l'environnement, la réponse au changement climatique...

Le sénateur a affirmé que, dans ses fonctions, il continuerait à promouvoir la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral, valoriser les traditions laissées par les générations précédentes de sénateurs, notamment dans la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre.

À cette occasion, Tô Lâm a également adressé ses sincères remerciements pour le soutien opportun du peuple américain au peuple vietnamien dans ses efforts pour régler les graves conséquences du récent super typhon Yagi.

