Hô Chi Minh-Ville a son nouveau président

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Duoc a été élu avec 83 voix sur 84 lors de la 21e session du 10e Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Exprimant son honneur d’avoir été élu, il s’est engagé à continuer de mettre en œuvre le programme d’action du président du Comité populaire tel que présenté lors de la première session du 10e Conseil populaire.

En 2025, il prévoit de travailler avec le Comité permanent du Comité populaire municipal pour examiner et mettre en œuvre des solutions révolutionnaires afin d’atteindre 22 objectifs socio-économiques pour la période 2020-2025.

Les tâches clés comprennent l’atteinte d’une croissance du PIB de 8,5% en 2025 et la préparation des conditions pour que la ville atteigne ou dépasse un taux de croissance de 10% l’année suivante. L’administration se concentrera également sur l’exécution efficace des tâches assignées au niveau central et l’élaboration d’un plan à moyen terme pour promouvoir les priorités clés pour la période 2026-2030.

Nguyên Van Duoc a affirmé son engagement à collaborer avec les dirigeants de la ville pour faire de Hô Chi Minh-Ville une mégapole moderne, civilisée, innovante, heureuse et compatissante, conservant son rôle de moteur économique, de pôle de croissance et de modèle de développement pionnier dans la région du Sud. Son objectif consistera notamment à relever les défis actuels et à constituer un contingent de cadres dotés de capacités et de qualités adéquates, en particulier de personnel de direction et de gestion.

Né en 1968 dans la province de Long An, dans le delta du Mékong, Nguyên Van Duoc est titulaire d’une maîtrise en géologie et d’une licence dans la même discipline, ainsi que d’un diplôme de haut niveau en théorie politique.

Avant de devenir président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, il a occupé divers postes clés, notamment celui de secrétaire du Comité du Parti de la province de Long An pour XIe mandat (2020-2025) et de président du Conseil populaire de la province de Long An pour le mandat 2016-2021.

Son prédécesseur, Phan Van Mai, a été désigné pour occuper le poste de président de la Commission financière et budgétaire de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN