Le Premier ministre salue les performances du secteur bancaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué, le 31 décembre, les performances du secteur bancaire, notamment son cadre institutionnel ouvert, ses infrastructures modernes, ses politiques flexibles, sa gestion rigoureuse et sa capacité à résoudre efficacement les difficultés, contribuant ainsi au bien-être de la population et à la résilience de l’économie nationale.

Photo : VNA/CVN

Participant à la conférence de la Banque d’État du Vietnam (State Bank of Vietnam - SBV), consacrée au bilan de l’année 2025 et au lancement des missions pour 2026, il a indiqué que la SBV avait efficacement conseillé le gouvernement sur la gestion systématique et efficiente des établissements bancaires en difficulté, le renforcement de la sécurité des transactions, ainsi que sur les avancées significatives enregistrées dans le traitement des créances douteuses.

Grâce aux réformes et aux innovations mises en œuvre dans le secteur, la population a bénéficié d’un accès à une gamme de services plus diversifiée, le taux de bancarisation des adultes atteignant 86,97%, contre 68,44% en 2020.

La SBV a également joué un rôle déterminant dans le maintien de la notation de crédit du pays, créant ainsi une base solide pour mobiliser efficacement les ressources nationales et internationales au service de la croissance dans la période à venir, a souligné le chef du gouvernement.

Parallèlement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a évoqué avec franchise plusieurs insuffisances et défis majeurs, notamment en matière d’accès des entreprises au capital, de gestion du marché de l’or, de risques de crédit dans certains secteurs et de lutte contre la cybercriminalité.

Soulignant l’importance de l’année 2026, marquée par la tenue du XIVe Congrès national du Parti et l’entrée du pays dans une nouvelle phase de développement, le Premier ministre a insisté sur le rôle du secteur bancaire dans la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation, la promotion d’une croissance à deux chiffres, la préservation des grands équilibres économiques et l’amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles de la population.

Il a défini huit priorités pour le secteur dans les mois à venir, notamment la mise en œuvre effective de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, ainsi que des résolutions et conclusions du Politburo, du Secrétariat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, et des directives du Premier ministre ; l’accélération de l’amélioration institutionnelle et le renforcement des réformes administratives dans les domaines monétaire et bancaire afin de répondre aux exigences de développement ; et la gestion efficace des opérations bancaires au sein du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang.

Le chef du gouvernement a exhorté la SBV à gérer de manière appropriée les plafonds de croissance du crédit ; à maîtriser les risques conformément aux pratiques internationales et aux instruments de marché ; et à mettre en œuvre des solutions garantissant une croissance du crédit sûre et efficace.

Il a par ailleurs demandé de poursuivre le traitement des conséquences et la restructuration des établissements de crédit fragiles, conformément aux règlements du Parti et aux lois de l’État, y compris la résolution des problèmes liés à la Banque commerciale par actions de Saigon (SCB), tout en garantissant une gouvernance interne saine.

À l’issue de la conférence, le Premier ministre a remis, au nom du Parti, de l’État et en son nom propre, des distinctions à des collectifs et à des individus de la SBV, en reconnaissance de leurs réalisations remarquables et de leur contribution à l’édification et à la défense nationales.

VNA/CVN