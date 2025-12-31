Le président Luong Cuong fixe les priorités du Bureau présidentiel pour 2026

Dans la matinée du 31 décembre, le président de la République, Luong Cuong, a présidé une réunion de travail avec le Bureau présidentiel afin d’évaluer les résultats des activités de décembre 2025 et de déployer les tâches prioritaires pour janvier 2026.

>> Le chef de l’État définit les priorités lors d'une réunion avec le Bureau présidentiel

>> Le Bureau présidentiel doit accélérer la transformation numérique

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport présenté par les dirigeants du Bureau présidentiel, au cours du mois de décembre 2025, le bureau a assuré avec efficacité l’assistance et le conseil au président et à la vice-présidente de la République dans l’exécution des missions confiées par le Politburo et le Secrétariat.

À noter que le bureau a présenté des conseils au président de la République pour la promulgation de 40 lois et d’une ordonnance, ainsi que pour la signature de décisions relatives aux traités internationaux, à la nationalité et aux distinctions honorifiques.

Le président a souligné que l’année 2026 serait marquée par de nombreux événements politiques majeurs du pays, notamment le XIVe Congrès national du Parti, les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2030. Dans cet esprit, il a demandé au Bureau présidentiel de se mobiliser pleinement dès les premiers jours de 2026, de continuer à améliorer la qualité du conseil stratégique et du travail de synthèse, et de promouvoir l’application des technologies de l’information et la transformation numérique dans la gestion et l’administration.

Le président Luong Cuong a également demandé au bureau de bien assurer l’assistance aux activités des dirigeants de l’État à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti, de mettre en œuvre les programmes de travail du président et de la vice-présidente de la République durant le Têt, ainsi que les autres activités intérieures et extérieures prévues au premier trimestre 2026.

Il a enfin appelé l’ensemble des dirigeants et du personnel du Bureau présidentiel à faire preuve de proactivité, de responsabilité, de solidarité et de coordination étroite afin d’accomplir efficacement les missions confiées dans les mois à venir.

VNA/CVN