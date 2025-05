Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam

>> Clôture de la 24e rencontre d’amitié entre les jeunes Vietnam - Chine à Ha Long

>> Résumé du 9e échange d'amitié en matière de défense des frontières Vietnam - Chine

>> La coopération Vietnam - Chine franchit une étape décisive

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Chinh a affirmé que les dirigeants du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens accordaient une grande importance aux résultats de la récente visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président Xi Jinping, soulignant que les points de vue communs des deux secrétaires généraux continuaient de façonner l'orientation stratégique des relations entre les deux Partis et les deux pays.

Saluant le rôle actif et important de M. He dans l'approfondissement des relations bilatérales, marqué par de nouveaux succès, M. Chinh s'est réjoui de l'évolution positive des relations sino-vietnamiennes au cours de l'année écoulée, notamment de la fréquence des échanges stratégiques de haut niveau. Les mécanismes d'échange et de coopération entre les deux parties sont de plus en plus complets, témoignant d'une confiance élevée ; la connectivité des transports, notamment les liaisons ferroviaires à écartement standard, est renforcée ; les liens économiques, commerciaux, d'investissement et touristiques se sont renforcés, tandis que la collaboration interlocale et les échanges interpersonnels se sont intensifiés, a déclaré le Premier ministre.

Il a exhorté les deux parties à concrétiser les résultats des récentes visites et rencontres de haut niveau, en particulier en traduisant les points de vue communs des deux secrétaires généraux en actions concrètes bénéfiques pour les populations des deux pays.

Les deux parties devraient accorder la priorité absolue à la coopération ferroviaire, a-t-il déclaré, appelant à l'achèvement rapide d'une étude de faisabilité pour la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et à un engagement ferme de débuter les travaux en 2025.

M. Chinh a également plaidé pour une collaboration renforcée dans les domaines de la science, de la technologie, du commerce et de l'investissement, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'accès au marché chinois pour les produits agricoles vietnamiens. Il a proposé des partenariats plus approfondis dans les domaines des ressources naturelles, de la protection de l'environnement, de la finance, de la politique monétaire, de la culture, de l'éducation, du tourisme, de l'aviation et de la santé.

Le dirigeant vietnamien a souligné la nécessité pour les deux pays de continuer à gérer efficacement leurs frontières terrestres et de mieux gérer les différends en mer par des moyens pacifiques et conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), dans le respect mutuel des droits et intérêts légitimes de chacun.

L'ambassadeur He a exprimé la gratitude du Parti et du gouvernement chinois pour l'hospitalité chaleureuse offerte à Xi Jinping et à sa délégation lors de leur visite, la qualifiant de grand succès.

Approuvant les principales priorités de coopération définies par le Premier ministre Chinh, l'ambassadeur a affirmé que le gouvernement chinois restait prêt à collaborer étroitement avec le gouvernement vietnamien afin de concrétiser les points de vue exprimés par les dirigeants des deux Partis et États, d'intensifier les échanges stratégiques, de renforcer la confiance politique et d'approfondir la coopération substantielle dans divers domaines.

La Chine est disposée à partager les opportunités et à ouvrir son vaste marché de consommation, le deuxième au monde, aux produits vietnamiens, a-t-il déclaré, s'engageant à soutenir une croissance équilibrée et durable des liens économiques, commerciaux, d'investissement et touristiques ; à accélérer la connectivité ferroviaire et de transport ; à accélérer le développement de postes-frontières intelligents ; et à co-lancer des activités dans le cadre de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine. Il a également réaffirmé l'engagement de la Chine à mieux gérer les différends en mer et à créer un environnement pacifique, stable et propice au développement de chaque pays.

VNA/CVN