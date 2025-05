Le secrétaire général Tô Lâm rencontre de hauts dirigeants étrangers à Moscou

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a eu des rencontres bilatérales avec le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping et le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev, dans la soirée du 8 mai (heure locale) à l’occasion du banquet offert par le président russe Vladimir Poutine aux hauts dirigeants étrangers venus assister au grand défilé commémorant le 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique (1945-2025).

Lors de leur rencontre, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé son plaisir de rencontrer à nouveau le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, et l’a transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens; a hautement apprécié les résultats de sa récente visite d’État au Vietnam, affirmant qu’il s’agit d’une nouvelle étape dans le développement des relations Vietnam - Chine.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam est prêt à travailler avec la Chine pour mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau et les déclarations conjointes Vietnam - Chine, et à promouvoir constamment l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique global et de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique dans la direction des "six plus".

Il a exhorté les deux parties à continuent d’accroître les échanges réguliers de haut niveau de manière flexible ; à promouvoir une coopération substantielle dans tous les domaines, en particulier la connectivité ferroviaire, à l’élargir activement dans de nouveaux domaines, à faire de la coopération scientifique et technologique et de la transformation numérique un nouveau point lumineux et un nouveau moteur de croissance des relations Vietnam - Chine, dans lesquelles la Chine est invitée à soutenir activement la formation des ressources humaines en science et technologie pour le Vietnam.

Le secrétaire général Tô Lâm a espéré que les deux parties continueront à promouvoir un développement commercial sain et stable, et que la Chine augmentera davantage ses importations de produits agricoles, de fruits de mer et d’autres marchandises vietnamiens. Il a suggéré demandé aux deux parties de mieux contrôler et résoudre les problèmes maritimes, créant ainsi un environnement favorable pour le développement de chaque pays et pour les relations bilatérales dans une nouvelle ère de développement.

De son côté, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping, a sincèrement remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour l’accueil chaleureux, attentionné et imprégné de camaraderie et de fraternité qu’ils ont réservé à la délégation chinoise de haut rang lors de sa récente visite.

Appréciant les propositions du secrétaire général Tô Lâm sur les orientations et les mesures visant à promouvoir les relations dans les temps à venir, il a affirmé que la Chine attache une grande importance au partenariat de coopération stratégique global et à la communauté d’avenir partagé sino-vietnamienne de portée stratégique, et considère toujours cela comme une orientation prioritaire dans la diplomatie de bon voisinage de la Chine.

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a souligné que dans les temps à venir, les deux parties doivent accélérer la concrétisation et la mise en œuvre effective des accords de haut niveau et des perceptions communes, renforcer la confiance politique, améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération dans tous les domaines, consolider les fondements de l’opinion publique et amener les relations entre les deux partis et les deux pays à un développement de plus en plus profond, plus substantiel et plus durable.

Dans une atmosphère chaleureuse et amicale, le secrétaire général Tô Lâm et le premier secrétaire et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez ont exprimé leur satisfaction pour la relation traditionnelle spéciale, le soutien et la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba qui ont été constamment renforcés, promus et développés largement dans tous les domaines, pour les intérêts pratiques des peuples des deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Parti, l’État, le gouvernement, l’Assemblée nationale et le peuple vietnamiens n’oublieront jamais le soutien sans réserve de Cuba à la lutte de libération nationale du Vietnam, valoriseront, préserveront et seront déterminés à approfondir davantage les relations traditionnelles de solidarité et de coopération globale entre le Vietnam et Cuba, et se tiendront côte à côte pour soutenir la juste cause révolutionnaire du peuple cubain. Il a remercié Cuba d’avoir envoyé une haute délégation dirigée par le vice-président Salvador Valdes Mesa pour assister au 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam.

Rappelant les souvenirs et les bons résultats de sa visite d’État à Cuba en septembre 2024, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que les deux parties doivent continuer à concrétiser les engagements et les accords de haut niveau entre les deux pays, et coopérer étroitement pour renforcer la coopération dans tous les aspects, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique, etc. Il a également réaffirmé la position constante du Vietnam de ne pas soutenir les mesures d’embargo unilatérales contre Cuba.

Le président Miguel Díaz-Canel a sincèrement remercié le gouvernement et le peuple vietnamiens pour le précieux soutien accordé à Cuba pour aider le pays à surmonter les difficultés dans la cause de la construction et du développement national, en particulier pendant la période d’embargo. Il a estimé que la relation Cuba - Vietnam est un beau symbole, fondée par les présidents Fidel Castro et Hô Chi Minh et cultivée par des générations de dirigeants des deux pays à travers de nombreuses périodes. Dans cet esprit, Cuba a également organisé récemment de nombreuses activités solennelles pour célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam, démontrant ainsi son amitié et sa solidarité particulières avec le peuple vietnamien.

À cette occasion, le président Miguel Díaz-Canel a affirmé qu’il demanderait aux ministères et aux branches de se coordonner plus étroitement avec le Vietnam dans la mise en œuvre des résultats de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm à Cuba en septembre 2024, en particulier en promouvant les relations d’investissement et commerciales entre les deux pays, en particulier la coopération agricole, en garantissant la sécurité alimentaire.

Lors de sa rencontre avec le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev, le secrétaire général Tô Lâm a félicité le Parti libéral-démocrate d’Ouzbékistan pour avoir obtenu des résultats positifs aux élections législatives d’octobre 2024 ; affirmant que le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle avec l’Ouzbékistan, le Parti communiste du Vietnam souhaite promouvoir les relations avec les partis politiques ouzbeks, y compris le Parti libéral-démocrate ; a exprimé la volonté du Vietnam de servir de pont pour promouvoir la coopération entre l’Ouzbékistan et les pays d’Asie du Sud-Est. Il a demandé à l’Ouzbékistan de soutenir le Vietnam pour renforcer ses relations avec les pays d’Asie centrale et promouvoir la connectivité interrégionale.

En accord avec les propositions du secrétaire général Tô Lâm et exprimant son impression sur les réalisations socio-économiques du Vietnam, le président Shavkat Mirziyoyev a soutenu la promotion des relations bilatérales, a hautement apprécié la récente visite en Ouzbékistan du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et a exhorté les deux parties à organiser dans les meilleurs délais la 8e session du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et scientifique et technologique cette année, à promouvoir la coopération dans les domaines du pétrole et du gaz, de l’éducation et des transports, à ouvrir davantage de vols directs et à développer le transport multimodal de marchandises.

Les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges et dialogues politiques approfondis à tous les niveaux, en particulier aux niveaux élevés, par l’intermédiaire du Parti, de l’État, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et des canaux locaux ; continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux ; créer des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays recherchent des opportunités d’investissement sur les marchés de l’autre ; de promouvoir les activités d’échange de délégations artistiques et sportives, la coopération touristique et les échanges entre les peuples.

Dans le cadre de sa participation au 80e anniversaire du Jour de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, à Moscou, dans la soirée du 8 mai, le secrétaire général Tô Lâm a eu des rencontres bilatérales avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le président vénézuélien Nicolas Maduro, le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan.

Lors des rencontres, les hauts dirigeants de ces pays ont félicité le Vietnam pour l’organisation réussie du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale et ont affirmé que le Vietnam est un partenaire important des pays de la région de l’Asie du Sud-Est.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé sa profonde impression de l’accueil attentionné et plein d’estime réservé par le Vietnam lors de sa visite d’État au Vietnam en mars 2025, et a déclaré qu’il avait demandé aux ministères, branches et localités concernés de mettre en œuvre les engagements et accords de haut niveau signés entre les deux pays à cette occasion.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam apprécie et soutient hautement le Brésil dans l’organisation réussie du Sommet des BRICS et de la 30e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP30). À cette occasion, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a respectueusement invité le Vietnam à envoyer une haute délégation pour assister aux conférences.

Lors de sa rencontre avec le président vénézuélien Nicolas Maduro, le secrétaire général Tô Lâm a sincèrement remercié le Venezuela pour ses bons sentiments envers le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, ainsi que pour l’envoi d’une délégation pour assister au 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Il a également souligné les bons résultats obtenus dans les relations ces derniers temps.

Les deux parties ont affirmé qu’elles favoriseraient la mise en œuvre des accords de coopération conclus par les deux parties, approfondissant ainsi davantage l’amitié et la coopération entre les deux pays, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement des deux peuples et du monde.

Lors d’une rencontre avec le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, le secrétaire général Tô Lâm s’est réjoui des résultats obtenus dans de nombreux domaines depuis que les deux pays ont établi un partenariat global lors de sa visite d’État en Mongolie en septembre 2024. À cette occasion, les deux dirigeants ont continué d’affirmer œuvrer ensemble pour concrétiser les cadres de coopération engagés, contribuant ainsi à promouvoir le développement approfondi des relations bilatérales.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié les résultats de la visite officielle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, en Arménie en avril 2025, et a souligné que les deux pays doivent renforcer davantage l’échange de délégations de haut niveau et à tous les niveaux, renforçant ainsi davantage la confiance politique entre les deux pays.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm et le Premier ministre Nikol Pashinyan ont également discuté des mesures visant à renforcer davantage l’amitié traditionnelle et la bonne coopération entre les deux pays ainsi que d’un certain nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Le 9 mai, le secrétaire général Tô Lâm a rencontré le Premier ministre slovaque Robert Fico. Il a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au développement de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la Slovaquie, soulignant que le peuple vietnamien garde toujours en le précieux soutien et l’aide que le peuple slovaque avait offerts au Vietnam dans la lutte passée pour l’indépendance et la réunification nationale et dans le développement socio-économique et l’intégration internationale à l’heure actuelle.

Le Premier ministre slovaque Robert Fico a exprimé son plaisir de rencontrer le secrétaire général Tô Lâm. Il a partagé de bons souvenirs de sa visite au Vietnam en 2016, soulignant l’impression de l’accueil chaleureux et respectueux que les dirigeants et le peuple vietnamiens lui avaient réservés. Appréciant le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde, Il a affirmé que la Slovaquie considère toujours le Vietnam comme un partenaire important de premier plan en Asie du Sud-Est et souhaite continuer à promouvoir la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.

Les deux dirigeants ont convenu que dans les temps à venir, les deux parties doivent continuer à renforcer la coopération dans tous les domaines, notamment en promouvant les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier ceux de haut niveau, afin de renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle ; promouvoir la coopération économique dans un esprit de promotion des avantages complémentaires dans le contexte de nombreuses fluctuations de la situation mondiale et régionale ; renforcer la coopération en matière d’éducation, de science et de technologie, d’innovation et d’échange d’étudiants entre les deux pays ; promouvoir la coopération culturelle et touristique ; coordonner étroitement la résolution des problèmes régionaux et mondiaux, se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux tels que les Nations unies, le cadre du partenariat stratégique entre l’ASEAN et l’Union européenne (UE).

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a demandé à la Slovaquie d’inciter la Commission européenne (CE) à retirer aussi rapidement possible le "carton jaune" sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pour les exportations de produits de la pêche vietnamiens, et d’exhorter les autres pays de l’UE à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA).

Le Premier ministre Robert Fico a convenu que les deux parties se coordonneront pour organiser des activités culturelles et artistiques telles que des journées culturelles, des expositions de peinture, des semaines de cinéma, des performances artistiques, des échanges sportifs, etc. en 2025 pour célébrer le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales; et a espéré que le Vietnam envisagera d’exempter de visa pour les citoyens slovaques afin de faciliter davantage le tourisme, la coopération en matière d’investissement et de commerce entre les deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a remercié le gouvernement slovaque d’avoir reconnu la communauté vietnamienne en Slovaquie comme une minorité ethnique ; a espéré que les autorités slovaques à tous les niveaux continueront à prêter attention et à créer des conditions plus favorables pour que la communauté vietnamienne puisse stabiliser sa vie, bien s’intégrer dans la société slovaque, contribuer au développement local et promouvoir l’amitié entre les peuples des deux pays.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a invité le Premier Ministre Robert Fico à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam. Le Premier ministre Robert Fico a également invité le secrétaire général Tô Lâm et d’autres hauts dirigeants vietnamiens à se rendre en Slovaquie au moment opportun.

VNA/CVN