Tô Lâm assiste aux célébrations de la Victoire de la Grande Guerre patriotique à Moscou

À l'invitation du président russe Vladimir Poutine, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly, accompagnés d'une haute délégation vietnamienne, effectuent une visite officielle en Russie et assistent au 80e anniversaire du Jour de la Victoire dans la Grande guerre patriotique, à côté d’une vingtaine de chefs d’État et de gouvernements de pays et des délégués et des vétérans du monde entier.

Lors de la cérémonie commémorative, le président Vladimir Poutine, commandant en chef suprême des forces armées russes, a déclaré que le 9 mai était une date sacrée pour chaque famille et pour toutes les nations antifascistes du monde. Avec émotion, il a rappelé les contributions et les sacrifices de dizaines de millions de soldats, tant au front qu'à l'arrière, qui ont permis cette victoire.

Le président Vladimir Poutine a demandé à toute la place d'observer une minute de silence à la mémoire de ceux qui sont tombés en première ligne pour un avenir pacifique.

En particulier, pour la première fois, l'Armée populaire du Vietnam a envoyé une délégation de 86 soldats et officiers pour participer à cette parade militaire. Sur la place Rouge, le drapeau rouge avec l'étoile d’or du Vietnam flottait aux côtés des drapeaux d'autres pays participants comme la Biélorussie, le Kazakhstan, la Chine, les pays de la Communauté des États indépendants (CEI)..., ce créant des émotions particulières dans la communauté vietnamienne en Russie en particulier et dans tous les Vietnamiens en général.

La participation du Vietnam à ce défilé sur la place Rouge réaffirme sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, tout en illustrant son engagement envers l'établissement et la préservation d'un environnement mondial de paix, de stabilité, de coopération et de développement. Cet événement est également une opportunité de valoriser l'image, le prestige et la bravoure de l'Armée populaire du Vietnam.

Plus tôt dans la matinée du 9 mai, au Kremlin à Moscou, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et son épouse avaient participé à la cérémonie d'accueil des chefs de délégation invités à la commémoration du 80e anniversaire du Jour de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique, présidée par le président Vladimir Poutine.

Immédiatement après la conclusion du défilé militaire, le secrétaire général Tô Lâm et son épouse, accompagnés des autres chefs de délégation et de leurs conjoints, ont participé à la cérémonie de dépôt de gerbes au tombeau du Soldat inconnu, situé dans le jardin Alexandre, à l'extérieur du Kremlin.

