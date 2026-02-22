Il faut se mettre au travail dès le premier jour après le Têt

Dans l'après-midi du 22 février (soit le 6 e jour du Têt du Cheval 2026), le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la Permanence du gouvernement. Cette réunion visait à évaluer la situation durant les congés du Nouvel An lunaire et à définir les missions prioritaires après le Têt.

Étaient présents à la réunion les vice-Premiers ministres, les ministres et divers dirigeants des agences du ressort central.

La réunion a souligné la mise en œuvre efficace de la directive du Secrétariat concernant l'organisation du Têt traditionnel. Le gouvernement a veillé à ce qu'aucun citoyen ne soit laissé pour compte. Sur le plan sanitaire, les établissements médicaux ont maintenu une permanence rigoureuse, assurant l'approvisionnement en médicaments sans qu'aucune épidémie majeure de diphtérie ou d'autres maladies infectieuses ne soit signalée, malgré quelques cas de dengue et de syndrome pieds-mains-bouche.

Sur le plan social, plus de 3.700 milliards de dôngs ont été alloués pour offrir des cadeaux à 6,2 millions de bénéficiaires. La prime moyenne du Têt a augmenté de 13% par rapport à 2025, atteignant 8,69 millions de dôngs, la plus élevée s'élevant à 1,84 milliard de dôngs.

Le marché intérieur est resté stable, sans pénurie ni flambée des prix. Sur les chantiers nationaux majeurs, des milliers d'ouvriers ont continué à travailler sans relâche.

Côté sécurité routière, bien qu'un tragique accident fluvial à Lao Cai ait fait six disparus, le nombre global d'accidents de la route a baissé, avec 339 incidents recensés. Par ailleurs, la sécurité aux frontières et l'ordre public ont été fermement maintenus.

Lors de la réunion, les membres du gouvernement ont appelé à une reprise immédiate et rigoureuse du travail, insistant sur la nécessité d'adapter la politique monétaire aux fluctuations mondiales, d'accélérer les décaissements publics et de préparer minutieusement les élections législatives pour le mandat 2026-2031.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est félicité d'un Têt chaleureux, sûr et solidaire. Il a chaleureusement salué les efforts et les sacrifices du personnel médical, des forces armées, des ingénieurs et des ouvriers.

En plus, soulignant la lourdeur des tâches pour 2026, il a fixé des priorités claires : garantir la stabilité macroéconomique, maîtriser l'inflation, stimuler la croissance et contrôler la dette publique tout en améliorant le niveau de vie de la population et en protégeant fermement la souveraineté nationale.

Le chef du gouvernement a exhorté les dirigeants à faire preuve de flexibilité face au contexte mondial, à renforcer la discipline administrative et financière, et à traquer le gaspillage. Il a exigé un décaissement total des investissements publics, la levée du "carton jaune" de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la promotion d'activités culturelles saines ; la mise en œuvre de la Fête de plantation d'arbres ; l’application efficace des politiques de bien-être social ; l’accélération de l'avancement des travaux de construction de 100 internats frontaliers à plusieurs niveaux et les préparatifs pour le lancement simultané des travaux de construction des 148 écoles restantes en ce mois de février.

Il a aussi ordonné la rédaction minutieuse des projets de loi et la poursuite de la réforme administrative.

Enfin, il a appelé l'ensemble des cadres et des citoyens à raviver l'esprit d'émulation patriotique et d'innovation pour accomplir brillamment les Résolutions du XIVe Congrès national du Parti.

