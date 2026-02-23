Le Bureau du gouvernement déploie ses missions dès le premier jour de travail

Dans la matinée du 23 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une rencontre afin de présenter ses vœux de Nouvel An et d'ordonner le déploiement immédiat des missions du Bureau du gouvernement dès la première journée de reprise après les congés du Têt de l’Année du Cheval 2026.

>> Il faut se mettre au travail dès le premier jour après le Têt

Photo : VNA/CVN

Cette réunion s'est déroulée en présence des vice-Premiers ministres ainsi que de l'ensemble des cadres, fonctionnaires et employés des unités rattachées au gouvernement.

Selon le rapport du ministre et chef du Bureau du gouvernement, Trân Van Son, les préparatifs ont été rigoureusement orchestrés, conformément à la Directive n° 55 du Secrétariat. Le gouvernement a notamment promulgué la Résolution n° 418 relative à l'octroi de cadeaux aux bénéficiaires des politiques sociales, aux retraités et aux personnes ayant rendu des services méritoires, marquant ainsi la célébration du XIVe Congrès national du Parti.

Durant la période festive, les dirigeants gouvernementaux ont multiplié les déplacements sur le terrain pour visiter les blessés de guerre, les familles des martyrs et les dignitaires religieux. Le Premier ministre s'est rendu aux hôpitaux Viet Duc et Bach Mai pour encourager le contingent médical et les patients, tout en inspectant avec diligence les chantiers d'infrastructures stratégiques comme les autoroutes Huu Nghi - Chi Lang et Dông Dang - Trà Linh, ainsi que le projet ferroviaire urbain Nhôn - gare de Hanoï.

Sur le plan administratif, durant les neuf jours de congés, le Bureau du gouvernement a assuré une permanence exemplaire, réceptionnant près de 970 documents officiels et publiant 150 autres, incluant des décisions, dépêches et annonces du gouvernement.

Prenant la parole lors de la rencontre, Pham Minh Chinh a souligné que la nation avait accueilli le printemps 2026 dans une atmosphère de sécurité et de solidarité humaine. Il a salué le rôle consultatif vital du Bureau dans les réussites globales enregistrées au cours du dernier quinquennat et de l'année 2025. Pour l'exercice 2026, le chef du gouvernement a fixé des objectifs prioritaires : stabiliser la macroéconomie, maîtriser l'inflation, stimuler la croissance et garantir les grands équilibres économiques. Il a insisté sur le contrôle de la dette publique et de la dette extérieure, tout en améliorant la vie matérielle de la population et en préservant l'intégrité territoriale.

Une attention particulière doit être portée à l'application des Résolutions du XIVe Congrès national du Parti et aux trois percées stratégiques concernant les institutions, les infrastructures et les ressources humaines.

Le Premier ministre a exigé que le Bureau du gouvernement s'engage immédiatement dans ses fonctions avec un esprit d'innovation et une réactivité politique accrue. Il a exhorté les cadres à cultiver la solidarité selon la devise "dialoguer pour consolider la confiance", tout en prenant en haute considération l'intelligence, le temps et en promouvant l'efficacité du travail.

En conclusion, il a réitéré sa confiance absolue dans la capacité du gouvernement à insuffler une dynamique nouvelle pour contribuer au développement d'un Vietnam puissant, prospère et socialiste, conformément aux grandes orientations nationales pour l'avenir de la Patrie en cette saison printanière pleine de promesses de succès pour tous les citoyens vietnamiens.

VNA/CVN