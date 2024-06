Les plans de la phase 2 du projet de l'aéroport international de Long Thành seront élaborés

Photo : VNA/CVN

Selon les dossiers du projet, ACV a développé une stratégie commerciale pour collecter des fonds pour la phase 2 et un schéma approximatif pour la phase 3. La phase 2 devrait coûter 48.000 milliards de dôngs (1,9 milliard d'USD) et couvrir la période de 2028 à 2032.

L'aéroport international de Long Thành est en cours de construction sur une superficie de 5.000 ha dans la province méridionale de Dông Nai, avec une capacité finale totale de 100 millions de passagers et cinq millions de tonnes de fret par an.

La phase 1 devrait être mise en service en 2026, avec une capacité annuelle de 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret.

Au cours de la phase 2, l'aéroport sera agrandi avec une piste et un terminal supplémentaires à configuration ouverte pour accueillir 50 millions de passagers par an.

Une fois la phase 3 terminée, l'aéroport sera le plus grand aéroport du Vietnam et l'un des aéroports de transit les plus fréquentés de la région.

L'investissement total pour le projet est estimé à environ 16 milliards d'USD.

VNA/CVN