La blockchain devient une infrastructure numérique stratégique

Selon le Cadre national de l’architecture numérique globale, publié par le ministère des Sciences et des Technologies en vertu de la Décision N°3090 du 8 octobre 2025, la plateforme nationale de blockchain (NDAChain) est identifiée comme une infrastructure numérique partagée, déployée de manière transversale du niveau central au niveau local, et commence à démontrer son efficacité.

La plateforme nationale de blockchain NDAChain, développée sous l’égide du ministère de la Sécurité publique avec la coordination du Centre national de données et de l’Association nationale des données (NDA), a finalisé son infrastructure technique, ses normes nationales ainsi que ses fonctions essentielles.

Selon un représentant de NDAChain, la blockchain évolue d’une technologie transactionnelle vers une infrastructure centrale de l’économie des données. Avec NDAChain, le Vietnam maîtrise les technologies clés tout en mettant en place une couche d’authentification unifiée pour les données nationales, garantissant la transparence et la vérifiabilité des transactions numériques, de l’administration publique au commerce.

À la fin de décembre 2025, la plateforme fonctionnait de manière stable avec 15 nœuds de validation déployés au Centre national de données et auprès de partenaires stratégiques tels que TH Group, Sun Group, MISA, VNVC et le Centre national de numérotation et de codes-barres. Plus de 6 millions de transactions d’authentification ont été enregistrées, attestant de la capacité opérationnelle du système à l’échelle nationale.

L’Association nationale des données prévoit d’étendre le réseau de nœuds aux grands groupes technologiques, aux centres de données régionaux et aux provinces et villes, afin de constituer un réseau d’authentification multi-régional à faible latence et à haute résilience, apte à s’intégrer aux plateformes sectorielles.

Reposant sur une architecture à trois couches, NDAChain comprend : une chaîne centrale dédiée à l’authentification et à la préservation des données ; une couche de services et de blockchains spécialisées ; et une couche d’applications au service des citoyens et de services publics. La mise à disposition de kits API/SDK ouverts permet aux ministères, aux secteurs, aux localités et aux entreprises de se connecter facilement à cette infrastructure unifiée.

Un écosystème numérique

Sur la base de cette infrastructure commune, la société PILA a mis en place un écosystème numérique comprenant des outils de vérification de l’identité et des informations sur les produits. Concrètement, le système permet de créer une identité numérique pour les personnes et les entreprises. Toutes les informations associées à cette identité, telles que les dossiers, les certificats ou les droits de propriété, sont vérifiées et protégées par des technologies numériques. Par ailleurs, le système de traçabilité attribue à chaque produit un code unique, contenant des informations complètes sur son origine, ses normes de qualité, son parcours de circulation et les documents associés. Ces informations sont rendues publiques, transparentes et peuvent être vérifiées à tout moment.

Lorsque les systèmes vietnamiens de vérification et de traçabilité sont interconnectés avec des plateformes similaires à l’échelle internationale, ils ouvrent la voie à la création d’un environnement de production et de commerce fondé sur la confiance et la transparence à l’échelle mondiale. Selon Nguyen Phu Dung, directeur général de la société PILA, la technologie blockchain est aujourd’hui capable de garantir trois principes essentiels : une origine clairement identifiable des informations, l’intégrité des données qui ne peuvent être altérées, et la conservation transparente de l’ensemble de l’historique.

À Hô Chi Minh-Ville, plus de 40 projets pilotes ont été déployés dans les domaines de la traçabilité des produits agricoles, de la logistique, du commerce électronique et de la gestion publique. Nguyen Quy Hoa, président de l’Association des communications électroniques de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la blockchain joue un rôle important dans la mise en œuvre de la Résolution N°57 du Bureau politique sur les percées en matière de sciences, de technologies, d’innovation et de transformation numérique.

VNA/CVN