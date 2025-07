Le Premier ministre affirme que la croissance de 8,3-8,5% n'est pas irréalisable

Lors d’une visioconférence tenue le matin du 16 juillet entre le gouvernement et les autorités locales, consacrée au scénario de croissance économique pour 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que l’objectif d’une croissance comprise entre 8,3% et 8,5% pour l’année 2025, bien que difficile, " n’est pas irréalisable et doit être atteint ".

>> L'économie progresse de 4,3% au 2e trimestre malgré les incertitudes du commerce mondial

>> Forte croissance du commerce mondial des marchandises au premier trimestre

>> Le Premier ministre préside une visioconférence nationale sur la croissance

Photo : VNA/CVN

La visioconférence a mis en lumière les résultats remarquables de l’économie vietnamienne au premier semestre 2025, avec une croissance du PIB de 7,52% en glissement annuel, soit le taux le plus élevé pour une période équivalente depuis près de 20 ans. Les exportations ont progressé de 14,4%, les recettes budgétaires, de 28,3%, et les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont dépassé 21,5 milliards de dollars (+32,6%). Le nombre d'entreprises nouvellement créées ou ayant repris leurs activités s’est élevé à 152.700, soit une hausse de 20% par rapport au nombre d'entreprises ayant quitté le marché. Plusieurs organisations internationales ont d’ailleurs relevé leurs prévisions de croissance pour le Vietnam.

Trois percées stratégiques

Deux scénarios de croissance ont été présentés. Le premier vise une croissance annuelle d’au moins 8%, ce qui nécessite des croissances trimestrielles de 8,3% au troisième trimestre et 8,5% au quatrième. Le second vise une croissance annuelle de 8,3% à 8,5%, exigeant alors des taux de croissance plus élevés, entre 8,9% et 9,2% au troisième trimestre, et entre 9,1% et 9,5% au quatrième.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de garantir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation autour de 4,5% et de préserver les grands équilibres de l’économie. Il a fixé un objectif d’investissement social total de 2.800.000 milliards de dôngs, dont 1.000.000 milliards provenant de l’investissement public, tout en appelant à un contrôle strict de la dette publique et à l’amélioration du niveau de vie de la population.

Il a en outre plaidé pour une politique monétaire proactive, flexible et efficace, visant à stabiliser le taux de change du dông vietnamien face au dollar américain, à réduire les taux d’intérêt, et à soutenir la production, le commerce et les moyens de subsistance.

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des trois percées stratégiques : l’investissement, le cadre institutionnel et la formation des ressources humaines, en particulier dans les secteurs de l’économie verte, numérique et circulaire.

Enfin, il a appelé à stimuler les nouveaux moteurs de croissance en appliquant pleinement les résolutions majeures du Politburo et de l’Assemblée nationale.

VNA/CVN