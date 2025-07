Le Premier ministre préside une visioconférence nationale sur la croissance

Le matin du 16 juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une visioconférence entre le gouvernement et les localités sur le scénario de croissance économique pour 2025, les tâches et solutions pour atteindre l’objectif de croissance.

La conférence s'est tenue en ligne avec les 34 villes et provinces, ainsi que plus de 3.300 communes, quartiers et zones spéciales à travers le pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cette visioconférence visait à évaluer la situation du développement socio-économique des six premiers mois de l'année et à définir les tâches et solutions clés pour s'efforcer d'atteindre l'objectif de croissance de plus de 8%.

Le Premier ministre a ensuite évoqué les tâches innovantes et stratégiques qui sont en cours de mise en œuvre, ainsi que les propositions du gouvernement au Bureau politique de promulguer quatre résolutions importantes (Résolutions 57, 59, 66 et 68-NQ/TW) et l'élaboration de résolutions concernant l'éducation, la santé et la culture.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que depuis le début du mandat, le pays avait fait face à de nombreuses difficultés tels que la pandémie de COVID-19, les impacts des conflits, de la concurrence géopolitique et commerciale, des ruptures des chaînes d'approvisionnement, des catastrophes naturelles dévastatrices et du changement climatique.

Cependant, sous la direction du Parti, l'ensemble du pays a maintenu la stabilité macroéconomique, maîtrisé l'inflation, stimulé la croissance économique, assuré les grands équilibres de l'économie, maintenu l'indépendance, la souveraineté, la sécurité politique et amélioré les conditions de vie de la population…, a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a souligné qu'il s'agissait d'une réalisation très encourageante, offrant de précieuses leçons pour continuer à surmonter les difficultés avec l'esprit de "plus la pression est forte, plus l'effort est grand".

Le chef du gouvernement a clairement indiqué que le Comité central, l'Assemblée nationale et le gouvernement avaient fixé un objectif de croissance d'au moins 8 % pour cette année. Au cours des deux premiers trimestres, grâce aux efforts considérables de l'ensemble du système politique, la croissance a atteint 7,52 %, conformément au scénario établi.

Renouveler le modèle de croissance

Cependant, de nombreuses difficultés subsistent d'ici la fin de l'année. Il est donc nécessaire d'analyser et de discuter pour trouver des solutions visant à restructurer l'économie et à renouveler le modèle de croissance de manière optimale, compte tenu du contexte international et de la nature d'une économie en développement et en transition, de taille modeste et très ouverte.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d'une action synchrone et professionnelle de l'ensemble du système politique. Le gouvernement vise un taux de croissance national d'environ 8,3 à 8,5% en 2025, jetant ainsi une base solide pour atteindre une croissance à deux chiffres au cours de la période 2026-2030 et réalisant les objectifs centenaires.

Le Premier ministre a demandé aux délégués de discuter de la possibilité d'atteindre un taux de croissance de 8,3 à 8,5% en 2025 et des solutions nécessaires pour y parvenir. Il est impératif d'identifier les piliers et les moteurs de croissance, avec la participation de l'ensemble du système politique et de tous les secteurs économiques, y compris le secteur privé.

Il a également exigé une analyse du contexte mondial et de l'état interne de l'économie afin de proposer des solutions à court et à long terme, appelant les délégués à l'unité de pensée et d'action pour atteindre les objectifs fixés par le Parti et l'Assemblée nationale.

Après cette réunion, le gouvernement promulguera une nouvelle résolution sur la fixation des objectifs de croissance et la gestion du scénario de croissance convenu lors de cette réunion.

