Le Premier ministre appelle à lancer une campagne d’émulation

Projet de transmission d’électricité de 500 kV, circuit 3

Le chef du gouvernement a également travaillé avec les autorités des provinces de Nghê An et Hà Tinh, ainsi que les ministères et organismes concernés sur l’accélération du rythme des travaux.

Se rendant sur le chantier dans la commune de Quynh Trang, cité municipale de Hoàng Mai, province de Nghê An, le Premier ministre a salué les personnels mobilisés dans de nombreuses régions du pays pour soutenir le projet, ainsi que les contributions des forces locales sur place telles que l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. Il les a encouragés à continuer à se coordonner et à se soutenir pour accélérer la construction.

Après des examens de la mise en œuvre du projet dans les provinces de Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh, le chef du gouvernement a eu le 23 juin dans la ville de Vinh (province de Nghê An) une séance de travail avec les ministères, organismes et localités concernés.

D’une longueur de 519 km, le projet de transmission d’électricité de 500 kV, circuit 3, entre Quang Trach et Phô Nôi représente un investissement total de 22.356 milliards de dôngs. Il comprend quatre projets composants : Quang Trach - Quynh Luu ; Quynh Luu – Thanh Hoa ; Thanh Hoa - Centrale thermique de Nam Dinh 1 ; Centrale thermique de Nam Dinh 1 - Phô Nôi. Les projets des composants ont été mis en chantier en octobre 2023 et janvier 2024.

Appréciant le volume de travail achevé à ce jour, ainsi que la détermination et les efforts des ministères, organismes et localités concernés, le Premier ministre a demandé de lancer une campagne d'émulation spéciale pour s'efforcer d'achever essentiellement l'érection des poteaux, le tirage des câbles et les tests en juin 2024, de sorte qu'en juillet 2024, l'inspection, les procédures techniques d'exploitation et l'inauguration du projet soient réalisées, mettant en service la ligne de transport de 500 kV, circuit 3.

VNA/CVN