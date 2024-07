Promouvoir les relations bilatérales entre le Vietnam et l'Algérie

Dans l'après-midi du 25 juillet, à Hanoï, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a reçu le ministre algérien des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laïd Rebigua, qui est arrivé au Vietnam pour rendre hommage au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong.

Photo : VNA/CVN

Le ministre algérien a exprimé sa profonde tristesse suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant qui occupait une grande place dans le cœur des peuples vietnamien et algérien.

Le ministre a déclaré que l'Algérie tenait en haute estime son amitié et sa coopération traditionnelles avec le Vietnam et souhaitait les développer dans tous les aspects.

De son côté, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations amicales et sa coopération avec ses amis traditionnels en Afrique, en particulier l'Algérie, soulignant que le Vietnam se souvenait toujours du soutien précieux du gouvernement et du peuple algériens en sa faveur.

Il a proposé que les deux parties préparent activement les visites de délégations de haut niveau dans les temps à venir afin d'ouvrir un nouveau chapitre et une nouvelle ère pour leur coopération substantielle et efficace.

Il a également suggéré que les deux pays continuent à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux, pour la paix et le développement de chaque pays, de chaque région et du monde entier.

VNA/CVN