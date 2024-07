Nguyên Phu Trong, une vie de dévouement au service de la nation et du peuple

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, un soldat communiste dévoué, un leader exceptionnel et une personne d’une grande intelligence, de courage et de compassion - est décédé le 19 juillet 2024. Sa vie et son œuvre resteront marquées par ses services exceptionnels rendus à cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Photo : VNA/CVN

À 80 ans, avec près de 57 ans d’adhésion au Parti, 14 ans comme secrétaire général, plus de deux ans comme président et plus de cinq ans comme président de l’Assemblée nationale, Nguyên Phu Trong s’est constamment consacré à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Aux côtés du Comité central et du gouvernement, il a conduit le Parti, le peuple et l’armée à surmonter les difficultés et les défis et à accomplir de nombreuses réalisations importantes et historiques.

Pendant 57 ans, il est resté ferme sous le drapeau du Parti, loyal au Parti, à la Patrie et au peuple. Il s’est sans cesse perfectionné et s’est cultivé et est resté attaché au peuple, citant souvent des vers de poèmes et de chansons qu’il chérissait : "Si vous êtes une fleur, soyez un tournesol ; si vous êtes un oiseau, soyez une colombe blanche; si vous êtes une pierre, soyez un diamant ; si vous êtes une personne, soyez un communiste".

En toutes circonstances, il a fait preuve de l’intelligence et du courage d’un communiste résilient, fidèle au marxisme-léninisme et à l’idéologie de Hô Chi Minh, visant l’indépendance nationale et le socialisme. Il a maintenu, promu et diffusé la moralité révolutionnaire pure, le caractère pionnier et exemplaire.

Membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoï, membre du Politburo, président de l’Assemblée nationale, président de la République, secrétaire général du Parti, il a occupé de nombreux postes importants au sein du Parti et de l’État. Il a apporté des contributions importantes à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, en particulier dans la période de rénovation, d’édification et de défense de la Patrie.

Au cours des trois dernières mandatures, il a apporté des contributions substantielles au développement national, en particulier pendant la période d’accélération de l’industrialisation, de modernisation, d’intégration internationale et de mise en œuvre de la stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation.

À l’échelle internationale, ses efforts de lutte contre la corruption ont suscité des éloges. Ses politiques et initiatives ont renforcé la position mondiale du Vietnam, démontrant l’engagement du pays à faire respecter l’État de droit et à favoriser un environnement propice aux investissements étrangers, faisant du Vietnam une destination attractive pour les entreprises internationales et promouvant la croissance économique du pays.

Sous la direction du Parti, et plus particulièrement du secrétaire général Nguyên Phu Trong, l’identité de la "diplomatie du bambou" a été fortement promue, créant des tournants historiques et des changements positifs dans les relations entre le Vietnam et ses grands partenaires. Jamais auparavant la position, le prestige et l’image du Vietnam en tant que partenaire fiable, membre actif et responsable n’ont été aussi importants sur la scène internationale qu’aujourd’hui. Jamais le Vietnam n’a été aussi profondément intégré à l’économie et à la politique internationale.

Photo : VNA/CVN

Non seulement un leader talentueux, il était aussi un théoricien et un scientifique exceptionnel. En tant que drapeau théorique du Parti, il a apporté d’importantes contributions théoriques, notamment les ouvrages Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam, Construire et développer la culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale, Résolument, constamment combattre la corruption et la négativité pour contribuer à l’édification du Parti et de l’État de plus en plus transparents et puissants, Promouvoir la tradition de grande unité nationale, construire notre pays de plus en plus prospère, puissant, civilisé et heureux, ou encore Construire et développer une politique étrangère et une diplomatie vietnamiennes globales et modernes, imprégnées de l’identité du bambou vietnamien, pour n’en citer que quelques-uns.

Ces publications ont reçu une attention particulière et ont été très appréciés par les universitaires, les chercheurs et le peuple, non seulement pour leur valeur idéologique et leur contenu, mais aussi en raison de l’auteur lui-même - une personne d’intellect et de caractère qui a constamment défendu les objectifs et idéaux choisis par le Parti, le président Hô Chi Minh et le peuple.

Quel que soit son poste, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a toujours adhéré et illustré les quatre vertus -"application, économie, intégrité, droiture "- enseignées par le président Hô Chi Minh. Dans le même temps, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a constamment exigé que chaque agence, localité et cadre appréhende pleinement ses responsabilités, se concentre de tout cœur sur le bien commun et priorise avant tout les intérêts du Parti, de la nation et du peuple.

Photos : VNA/CVN

Le peuple à travers le pays a toujours eu un respect et une confiance profonde envers le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un vrai communiste, un leader talentueux qui a toujours joint l’acte à la parole, et qui a pris les attentes du peuple comme la référence et la finalité.

Lorsqu’il a reçu l’Insigne des 55 ans d’appartenance au Parti à l’occasion du 93e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a repris des passages du célèbre roman Et l’acier fut trempé de l’écrivain soviétique Nikolaï Ostrovski qui a écrit que "ce que l’homme possède de plus précieux, c’est la vie. Elle lui est donnée une seule fois, et il faut la vivre de façon à ne pas éprouver de douleur pénible pour des années vécues en vain, pour que la honte causée par un petit passé méprisable et misérable ne te consume pas. Pour que tu puisses dire, en mourant : toute ma vie et toutes mes forces ont été consacrées à ce qui existe de plus beau en ce monde : la lutte pour la libération de l’humanité et le bonheur au peuple". Il a également cité que "L’acier est forgé dans le feu rouge et l’eau froide, et il ne connaît aucune peur !" et des vers du poète Tô Huu : "Même s’il me reste une seconde ou une minute à vivre, je continuerai à me battre sans lâcher!".

En reconnaissance de ses nombreuses et remarquables contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, le 18 juillet 2024, le Politburo a décerné au secrétaire général Nguyên Phu Trong, l’Ordre de l’Étoile d’or, la plus haute distinction honorifique de la République socialiste du Vietnam.

VNA/CVN