Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération dans les affaires ethniques

>> Le PM est arrivé en Chine pour participer à la 15e Conférence des pionniers du WEF

>> Un journaliste chinois apprécie la présence du PM vietnamien au WEF à Dalian

>> Le PM encourage les investissements chinois dans les projets ferrés et énergétiques

>> Le PM Pham Minh Chinh s’entretient avec son homologue chinois Li Qiang

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail avec la délégation chinoise, à laquelle étaient également présents des représentants du Comité des affaires ethniques du gouvernement vietnamien, le vice-président du Comité populaire provincial de Thai Nguyên, Nguyên Thanh Binh, a informé les invités des affaires ethniques.

Thai Nguyên abrite plus de 1,3 million de personnes appartenant à 51 groupes ethniques. Les groupes ethniques minoritaires représentent environ 30% de la population de la province.

Au cours des dernières années, la province a mis en œuvre efficacement des programmes visant à résoudre les problèmes des personnes issues de groupes ethniques minoritaires, tels que le logement, les terres de production ou l’approvisionnement en eau.

Thai Nguyên a investi dans le développement des infrastructures de base pour servir la vie quotidienne et la production de la population, en améliorant les ressources humaines et en préservant les valeurs culturelles traditionnelles en association avec le développement du tourisme.

Nguyên Thanh Binh espère que la visite de la délégation chinoise contribuera à renforcer davantage les échanges et la coopération entre la province de Thai Nguyên et les agences et localités chinoises, ouvrant des opportunités aux deux parties pour renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt mutuel, notamment les affaires ethniques.

Pour sa part, Bianba Zhaxi a déclaré que cette visite visait à mettre en œuvre l’accord signé par les comités des affaires ethniques de la Chine et du Vietnam en décembre 2023.

Il a déclaré que les deux parties présentaient de nombreuses similitudes dans les affaires ethniques. Les Partis et les gouvernements des deux pays ont attaché une grande importance aux affaires ethniques, ont élaboré de nombreuses politiques en faveur des minorités ethniques et ont toujours considéré l’humain comme le sujet principal de toutes leurs activités.

Dans le cadre de la visite à Thai Nguyên, la délégation chinoise a visité le lycée Viêt Bac, chargé par le ministère de l’Éducation et de la Formation de former le personnel des minorités ethniques pour les zones reculées et défavorisées des provinces montagneuses.

VNA/CVN