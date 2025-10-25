Banquet présidentiel pour les signataires de la Convention de Hanoï

Le président de la République, Luong Cuong, a présidé, le 25 octobre à Hanoï, un banquet solennel en l'honneur des délégations présentes à la cérémonie d'ouverture à la signature et à la conférence de haut niveau de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

Organisé les 25 et 26 octobre, l’événement marque une avancée majeure dans la coopération internationale en cybersécurité. Près de 70 pays et organisations ont déjà signé la Convention. Le choix de Hanoï comme ville hôte par l'ONU consacre un jalon important dans la diplomatie multilatérale vietnamienne et près de 50 ans de partenariat avec l'organisation.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réception, Luong Cuong a chaleureusement accueilli les dirigeants et chefs de délégation des États membres et organisations internationales présents au Vietnam pour cet événement majeur, saluant une journée de travail intense et fructueuse.

Le président a exprimé son souhait que les délégués, en découvrant Hanoï, capitale millénaire et culturelle, perçoivent l'équilibre harmonieux entre tradition et modernité, entre les valeurs historiques pérennes et le dynamisme de l'ère actuelle. Il a ajouté que Hanoï incarnait aujourd'hui une vitalité d'innovation et une aspiration à l'essor à l'ère numérique.

Le chef de l'État a souligné que la Convention de Hanoï, avec les moments mémorables de sa cérémonie d'ouverture à la signature, représentait désormais une nouvelle empreinte dans le parcours d'intégration du Vietnam et de la ville de Hanoï, où le passé est préservé, le présent était connecté et l'avenir s'ouvrait grâce à la technologie et au savoir.

Photo : VNA/CVN

Constatant que le monde actuel est uni par des milliards de transmissions, mais que la confiance demeure le "signal sans fil" le plus puissant qui rassemble tous, Luong Cuong a affirmé sa conviction que, au-delà de tous les efforts de négociation et de toutes les clauses juridiques, les valeurs les plus précieuses qui perduraient étaient la sincérité, la confiance et l'amitié.

Le président a déclaré que ces valeurs avaient guidé les délégués et les invités d'honneur à Hanoï pour co-écrire l'histoire d'un avenir numérique durable, sûr et humain.

Il a conclu en appelant à ouvrir ensemble un nouveau chapitre de coopération, en transformant les engagements en actions et à poursuivre la confiance par des étapes concrètes, afin que la Convention puisse rapidement entrer en vigueur.

VNA/CVN