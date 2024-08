Fête nationale

Le PM ordonne de garantir la sécurité, l'ordre pendant les jours festifs

Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient de signer la dépêche officielle N° 84/CD-TTg du 30 août 2024 sur le renforcement du travail visant à assurer la sécurité et l'ordre social, la sécurité routière, la sécurité sanitaire des aliments et lutter contre les incendies pour la Fête nationale, le 2 septembre.

>> Le nombre de passagers à l'aéroport de Nôi Bài devrait augmenter de 11%

>> Tân Son Nhât devrait accueillir 120.000 passagers/jour à l’occasion de la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

La dépêche officielle envoyée aux ministres et aux chefs des agences au rang ministériel, aux chefs d'agences gouvernementales, du Comité national de la sécurité routière, aux président des Comités populaires des villes et provinces du ressort central.

Selon la dépêche, la Fête nationale durera quatre jours, prévoyant une demande accrue de voyages, de consommation, de visites, de voyages, d'utilisation des services, pouvant entraîner des complications en matière de santé, d'ordre, d’explosions, d’accidents, d’embouteillages... Ainsi, pour servir le peuple pour une joyeuse Fête nationale le Premier ministre a donné des demandes.

Le ministère de la Police doit saisir fermement la situation et de réprimer tous les types de crimes, en particulier les criminels utilisant la haute technologie, profitant des lieux où se déroulent des activités commémoratives, des festivals, des attractions touristiques... pour semer le trouble. Il doit diriger activement les forces de police et les localités pour renforcer le traitement des violations de l'ordre de la circulation.

Photo : VNA/CVN

Le ministère des Transports veille à l'assurance de la capacité et de la sécurité des activités de transport de passagers par voie routière, navigable et aérienne ; à élaborer des plans pour garantir l'ordre, la sécurité, le traitement opportun de la congestion à l'intérieur et à l'extérieur des aéroports...

Le ministère de la Santé ordonne la mise en œuvre sérieuse et drastique de tâches et de solutions pour prévenir les intoxications alimentaires ; renforcer le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments dans les localités clés.

Le ministère de l'Information et de la Communication se coordonne avec la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti pour diriger les agences d'information, la presse afin de sensibiliser des connaissances et des lois sur la garantie de la sécurité et de l'ordre, la prévention et la lutte contre les incendies...

Les Comités populaires des villes et provinces du ressort central sont responsables devant le Premier ministre d'assurer la sécurité, la sûreté, l'ordre social et la sécurité sanitaire des aliments du peuple. Il faut appréhender la situation, élaborer des plans pour assurer la sécurité et l’ordre dans la région chargée; traiter strictement les violations ; empêcher résolument les incendies et les explosions qui pourraient avoir de graves conséquences sur les personnes et les biens... Il faut renforcer le contrôle, l'examen et traiter strictement les organisations et les individus qui enfreignent la Loi sur la sécurité sanitaire des aliments dans la zone placée sous leur direction.

Le Premier ministre a chargé les vice-Premiers ministres Nguyên Hoà Binh, Trân Hông Hà et Lê Thành Long la mission de surveiller et diriger la mise en œuvre de tâches ordonnées.

VNA/CVN