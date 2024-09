L'UNESCO apprécie les contributions du Vietnam dans le domaine des sciences naturelles

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh a affirmé que le Vietnam était très heureux d'accueillir Lidia Arthur Briton lors du 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique (8th Asia Pacific Geoparks Network Symposium), qui se tiendra du 5 au 17 septembre, dans la province de Cao Bang (Nord).

L'ambassadrice a souligné que le Vietnam attachait de l’importance à sa coopération avec l'UNESCO dans les domaines des sciences naturelles et de l'océanographie. Elle a remercié l'UNESCO pour son soutien et ses conseils à travers des programmes liés à l'environnement, au climat et à la sécurité des ressources en eau, tout en souhaitant renforcer la coopération avec cette organisation dans ces domaines.

Soutenir le Vietnam

Elle a proposé à l'UNESCO de continuer à soutenir le Vietnam dans l’élaboration de nouveaux dossiers de candidature de sites pour leur reconnaissance en tant que géoparc mondial ou réserve mondiale de biosphère.

Pour sa part, Lidia Arthur Brito a apprécié les efforts de la Commission nationale pour l’UNESCO et de la province de Cao Bang dans la préparation du 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique.

Elle a salué les contributions du Vietnam aux activités de l'UNESCO dans le domaine des sciences naturelles. Elle a exprimé son espoir de profiter de sa visite pour discuter avec les responsables des ministères, secteurs et localités concernés du Vietnam des programmes de coopération en cours et trouver de nouvelles orientations de coopération.

Le 8e symposium du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique se tiendra du 5 au 17 septembre dans la province de Cao Bang. L'événement, dont le thème sera "Populations locales et autochtones et développement durable dans les géoparcs", devrait rassembler entre 800 et 1.000 délégués nationaux et internationaux.

Le symposium est un événement biennal qui se déroule alternativement dans différents pays de la région Asie-Pacifique. L'objectif est d'échanger des expériences, des modèles efficaces et des solutions entre les membres du réseau en Asie-Pacifique dans l’édification et le développement du titre de Géoparc mondial selon les critères de l'UNESCO.

Ce symposium est un événement important pour Cao Bang mais aussi pour les autres localités possédant des sites reconnus par l'UNESCO. Il contribuera à renforcer la position de Cao Bang et d'autres localités vietnamiennes sur la carte des patrimoines mondiaux, à renforcer leur coopération et leurs liens internationaux.

