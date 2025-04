Le Premier ministre Pham Minh Chinh félicite l'équipe nationale masculine de football des moins de 17 ans

Photo: VFF/CVN

Dans sa lettre datée du 10 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses félicitations au sélectionneur Cristiano Roland et à l'ensemble de l'équipe nationale masculine de football des moins de 17 ans pour leur performance remarquable et leurs points importants obtenus face à des équipes solides lors de la phase finale de la Coupe d'Asie des moins de 17 ans de l'AFC 2025, qui se déroule en Arabie saoudite, ainsi que lors des éliminatoires de la Coupe du monde des moins de 17 ans de la FIFA 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a écrit : "Des dizaines de millions de Vietnamiens sont profondément heureux et enthousiastes de voir l'équipe nationale masculine de football des moins de 17 ans faire preuve de résilience et d'excellence, en remportant des points cruciaux contre des équipes majeures du continent telles que l'Australie et le Japon, champion en titre de la Coupe d'Asie des moins de 17 ans de l'AFC, ouvrant ainsi de belles perspectives lors de la finale asiatique des moins de 17 ans et également lors des éliminatoires de la Coupe du monde des moins de 17 ans de la FIFA 2025. Il s'agit de résultats très impressionnants, qui témoignent des efforts constants, de la solidarité, de l'enthousiasme, du courage et de la détermination des jeunes joueurs vietnamiens".

Au nom du gouvernement, le chef du gouvernement a félicité les entraîneurs, les joueurs, l'encadrement et tous ceux qui ont accompagné l’équipe, soulignant les précieux conseils tactiques du sélectionneur Cristiano Roland.

À l'approche du match décisif contre les Émirats arabes unis (EAU) ce soir, il s'est déclaré convaincu que les joueurs feront preuve d'unité et rivaliseront avec la plus grande détermination pour obtenir les meilleurs résultats, affirmant ainsi le développement du football vietnamien en particulier et du football régional en général, ouvrant de nombreuses opportunités de développement pour le football national à l’avenir.

Tous les Vietnamiens, en particulier les supporteurs de football, accompagnent, encouragent et soutiennent toujours le football national dans son ensemble, souhaitant voir le football junior se développer et obtenir de nouveaux succès.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité l'entraîneur en chef Cristiano Roland et à toute l'équipe du succès, d'excellentes performances et des victoires continues pour la gloire et la fierté du pays.

VNA/CVN