Kim Sang-sik dirigera l'équipe ASEAN All-Stars lors du match contre le Manchester United FC

Photo : VFF/CVN

Le match est prévu le 28 mai au stade national Bukit Jalil, en Malaisie.

Plus qu'un simple match de football, il s'agit d'une célébration du leadership, de la fierté régionale et de l'unité par le sport, selon la Fédération de football de l'ASEAN (AFF).

Le leadership de l'entraîneur Kim repose sur l'intégrité, la discipline et la vision. Après avoir mené le Vietnam à une campagne invaincue et au titre de champion lors de la Coupe Mitsubishi Electric de l'ASEAN 2024, sa nomination à la tête de l'équipe ASEAN All-Stars témoigne de son excellence et de la confiance profonde qu'il a gagnée au sein de la communauté du football.

Kim Sang-sik a déclaré que c'était un honneur de diriger les meilleurs joueurs de l'ASEAN lors d'un match d'une telle envergure. "Nous ne représentons pas seulement nos nations, nous montrons au monde la fierté, l'esprit et la force de notre région", a-t-il déclaré.

Le match amical entre l'équipe ASEAN All-Stars et le Club de football de Manchester United devrait attirer des dizaines de milliers de supporters, rassembler diverses cultures et souligner la passion et les progrès croissants du football dans la région ASEAN.

Ce match a un objectif plus profond : il servira également de collecte de fonds au profit de la Fondation Al-Sultan Abdullah (YASA), une organisation caritative respectée en Malaisie, soulignant ainsi l'engagement de l'AFF à avoir un impact positif au-delà du terrain.

Le président de l'AFF, le général de division Khiev Sameth, a déclaré que Kim Kim Sang-sik était un symbole de progrès et de professionnalisme. Son leadership inspirera non seulement les joueurs, mais toute une génération de footballeurs et de supporters.

L'équipe All-Stars de l'ASEAN sera composée des meilleurs joueurs sélectionnés parmi les 12 associations membres de l'AFF, reflétant la diversité et la force collective du football d'Asie du Sud-Est.

Avec le soutien de ProEvents, de la Fédération malaisienne de football (FAM) et de Maybank, sponsor principal, la Maybank Challenge Cup promet d'être l'un des événements sportifs les plus marquants et inoubliables de l'année.

VNA/CVN