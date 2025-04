Le PM encourage l'équipe masculine de football d’U17 avant le match contre les Émirats arabes unis

Photo : VNA/CVN

Dans sa lettre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé l'immense fierté et l'enthousiasme partagés par des dizaines de millions de supporters vietnamiens, fascinés par la résilience et l'excellence de la jeune équipe tout au long de son remarquable parcours. La jeune équipe a marqué des points décisifs face à des adversaires redoutables comme l'Australie et le Japon, champion en titre de l'AFC U17, ouvrant ainsi la voie à la finale du Championnat de l'AFC U17 et aux très convoitées qualifications pour la Coupe du monde des moins de 17 ans.

Il a salué cette étape importante, la qualifiant de puissant reflet du dévouement, de l'unité et de la passion indéfectibles de l'équipe, ainsi que de son courage face aux défis. "Sans relâche, ils luttent constamment avec un engagement total pour défendre les couleurs nationales du Vietnam", a-t-il écrit.

Le dirigeant vietnamien a félicité le staff technique, les joueurs, l'équipe de soutien et tous ceux qui ont soutenu l'équipe, en particulier l'entraîneur Roland pour sa direction stratégique.

Il a exprimé sa confiance dans leur préparation pour le match décisif, déclarant : "Je suis convaincu que le staff technique et les joueurs aborderont ce match avec une préparation méticuleuse et une stratégie tactique solide. Je suis convaincu que vous jouerez avec concentration et une détermination sans faille, incarnant un état d'esprit chaleureux et serein, tout en unissant vos forces pour obtenir le meilleur résultat."

Le Premier ministre a souligné qu'une victoire soulignerait non seulement les progrès réalisés par le football vietnamien, mais favoriserait également le développement de ce sport dans la région, ouvrant la voie à sa croissance continue au Vietnam. "Le peuple vietnamien, et en particulier les fervents supporters de football comme moi, vous soutiendra sans réserve, encourageant les progrès et le succès du football vietnamien, notamment chez les jeunes", a-t-il ajouté.

En conclusion, il a souhaité à l'entraîneur et à toute l'équipe une bonne santé, du succès et une excellence continue dans leur quête de gloire pour la nation.

VNA/CVN