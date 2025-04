Wushu

Le Vietnam se qualifie pour la finale de la Coupe du monde de Sanda IWUF 2025

>> Le Vietnam termine deuxième aux 16es Championnats du monde de Wushu

>> Championnats du monde de wushu : cinq médailles d’or pour le Vietnam

>> Une année charnière pour le wushu vietnamien

Photo : TTVH/CVN

Nguyên Thi Lan a décroché sa place en finale féminine des 48 kg grâce à une performance impressionnante lors des qualifications. Elle affrontera l’Indienne Chhavi Chhavi mercredi 9 avril.

Dans la catégorie féminine des 52 kg, Ngô Thi Phuong Nga affrontera la Chinoise Chen Mengyue pour l’or, tandis que Nguyên Thi Thu Thuy affrontera l’Iranienne Semiromi en finale des 60 kg.

Chez les hommes, Dinh Van Tâm (52 kg), Nguyên Manh Cuong (60 kg) et Huynh Dô Dat (70 kg) affronteront des adversaires chinois et indiens lors de leurs finales respectives.

Le tournoi se déroulera du 5 au 10 avril, et attirera des près de 200 athlètes, entraîneurs, responsables d'équipe et délégués techniques de 26 pays et régions. Le Vietnam a envoyé six athlètes cette année, tous qualifiés pour la finale.

Le vice-président de l’IWUF, Wu Tinggui, a souligné que la 10e Coupe du monde de Sanda a réuni les meilleurs athlètes du monde, symbolisant la fusion parfaite de l'héritage martial et de l'esprit de compétition.

VNA/CVN