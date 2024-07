Vinhomes Ocean Park 2 et 3

Opportunité pour les ressortissants étrangers d’acquérir un logement



Vinhomes Ocean Park 2 et 3 viennent d'obtenir une licence officielle pour ouvrir à la vente aux étrangers. Il s'agit d'une étape importante, ouvrant de grandes opportunités aux experts et aux travailleurs étrangers de devenir propriétaires d'une maison dans l'endroit le plus agréable à vivre de l'est de Hanoï.

Le 28 juin, deux grandes zones urbaines Vinhomes Ocean Park 2 et 3 ont été simultanément autorisées à vendre des logements à des particuliers et à des organisations étrangères. Bonne nouvelle pour le marché immobilier ! Et l’opportunité pour la communauté étrangère d’avoir accès à des offres intéressantes et de s'installer au Vietnam dans deux projets haut de gamme aux infrastructures de qualité.

La loi sur le logement et la loi foncière, qui devrait entrer en vigueur le 1er août prochain, autorise les étrangers à posséder des propriétés résidentielles pendant 50 ans, avec la possibilité de prolonger la propriété de 50 ans supplémentaires s'ils le souhaitent. La durée de propriété doit être clairement indiquée sur le certificat de propriété.

Étancher la soif

L'information selon laquelle les Vinhomes Ocean Park 2 et 3 ont été officiellement vendus à des étrangers est rapidement devenue un sujet de discussion brûlant sur les forums de la communauté internationale vivant au Vietnam. Lee Jang-wol, ingénieur coréen travaillant à Bac Ninh, a déclaré : "Nous avons tous ciblé Vinhomes Ocean Park 2, surtout après le lancement de K-Town Korea. Maintenant que le projet a été officiellement vendu à des étrangers, j'ai décidé de retourner vivre dans la maison commune d'Ocean City."

Quant à la famille de Yang Ji-hyo, l'opportunité de vivre une vie de fête perpétuelle dans une atmosphère de villégiature à Vinhomes Ocean Park 3 au début de l'été dernier l'a fait attendre avec impatience l’accord de la licence officielle de vente aux étrangers.

"Comme chaque projet ne peut vendre qu'un maximum de 250 maisons individuelles à des étrangers, la semaine prochaine, mon mari et moi allons enquêter pour choisir une maison et signer un contrat. Il faut être réactif avant que l'opportunité n'existe plus", a déclaré M. Ji-hyo avec empressement.

Avec la forte croissance des flux de capitaux d’investissements directs étrangers (IDE) ces dernières années, la quantité de main-d’œuvre étrangère arrivant au Vietnam a connu une nette augmentation, avec près de 136.800 personnes fin 2023.

De nombreux étrangers souhaitent acheter une maison et en devenir propriétaire pour une vie stable à long terme plutôt que d’être seulement locataires. De nombreuses personnes et organisations étrangères cherchent également à acheter un bien immobilier au Vietnam pour louer ou exploiter leur propre entreprise.

Toutefois, le nombre de transactions réussies ces dernières années n’est qu’une "goutte d’eau dans l’océan". En cause : un marché peu approvisionné manquant surtout de produits répondant aux critères stricts de la communauté étrangère. Par conséquent, l'autorisation officielle de Vinhomes Ocean Park 2 et 3 permettrait d’ajouter une offre de qualité au marché, contribuant ainsi à "étancher la soif" des étrangers de posséder un logement au Vietnam.

Environnement de vie répondant aux standards internationaux

Le projet Vinhomes Ocean Park 2 est situé dans les communes de Nghia Tru et Long Hung du district de Van Giang de la province de Hung Yên. Une fois terminé, le projet comptabilisera 124.000 appartements et plus de 2.000 villas, maisons mitoyennes et locaux commerciaux.

Vinhomes Ocean Park 3 couvre quant à lui une superficie de 294 ha dans les districts de Van Lâm et Van Giang. Il comprend dix immeubles d'habitation et plus de 8.000 maisons de faible hauteur.

Le tout est situé dans le système de circulation radial avec l'intersection de Cô Linh, l'autoroute Hanoï - Hai Phong - Ha Long - Mong Cai, la route nationale 5A, Hanoï - Bac Giang, Hanoï - autoroute Thai Nguyên et le système de ponts Thanh Tri, Vinh Tuy, Chuong Duong, Dông Trù, Nhât Tân, etc. les résidents étrangers vivant à Vinhomes Ocean Park 2 et 3 ont ainsi des accès rapides et pratiques au centre de la capitale ainsi qu’aux zones industrielles et économiques clés du Nord.

Étendre la culture et le tourisme de République de Corée

À l’heure actuelle, l’empreinte sud-coréenne est clairement visible dans certaines zones urbaines de Vinhomes, permettant de créer des "points de contact" attirant la communauté sud-coréenne au Vietnam ainsi que les Vietnamiens amoureux de la culture coréenne.

On note par exemple la présence d’une "rue sud-coréenne" K-Town à Vinhomes Ocean Park 2, du parc culturel K-Park à Vinhomes Royal Island, de l’école internationale KGS à Vinhomes Ocean Park 1, Vinhomes Grand Park, VinWonders Wave Park et VinWonders Water Park, entre autres.

Outre ses propres infrastructures et marques, Vingroup organise régulièrement des événements de divertissement, artistiques et culinaires imprégnés de l’esprit sud-coréen. Parmi eux, le K-Day Festival à K-Town, la K-Food Fair, le K-Festival à Grand Park, etc. Ces occasions attirent généralement des dizaines de milliers de visiteurs et affichent une popularité significative des festivals sud-coréens.

"À K-Town, au cœur de Vinhomes Ocean Park 2, le paysage, l'architecture, les équipements et les services, portent tous haut l'esprit coréen, j'ai vraiment l'impression de retourner dans ma ville natale. Il en va de même pour nombre de mes compatriotes qui sont ravis de pouvoir bientôt acquérir leur propre maison ici", a partagé Ji-hyo.

La communauté sud-coréenne au Vietnam est la 10e plus grande communauté sud-coréenne outre-mer au monde et la deuxième en Asie du Sud-Est. Le Vietnam est quant à lui le premier marché d’Asie du Sud-Est pour les coréens, tant en termes de nombre de touristes en général que de touristes MICE.

Dans les temps à venir, le développement d’une communauté multinationale à l'est de Hanoï, devrait favoriser l'effervescence du marché immobilier du pays.

