Le Premier ministre ordonne des mesures d’urgence après le passage du typhon N°10

Le typhon Bualoi, dixième tempête à frapper le Vietnam cette année et les pluies diluviennes ont dévasté les régions du Nord et du Centre, faisant au moins 54 morts ou disparus et 140 blessés et causant des pertes économiques estimées à plus de 8.700 milliards de dôngs (332 millions de dollars).

Photo : VNA/CVN

Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 2 octobre 2025, le télégramme officiel n°183/CĐ-TTg demandant aux ministères, secteurs et autorités locales de mobiliser toutes les forces disponibles pour surmonter rapidement les conséquences du typhon et stabiliser la vie des populations. Le texte insiste sur l’urgence de réparer et reconstruire les logements, écoles et hôpitaux endommagés ; de rétablir au plus vite l’électricité, les télécommunications, l’approvisionnement en eau et les transports ; et de soutenir directement les familles sinistrées, en particulier celles ayant perdu des proches ou leur habitation.

Le chef du gouvernement a également ordonné de garantir l’approvisionnement en denrées essentielles, de prévenir toute spéculation sur les prix et d’assurer une aide effective aux foyers touchés. Les forces armées, la police et les unités de secours doivent être prêtes à intervenir, y compris avec des moyens aériens pour atteindre les zones isolées.

Parallèlement, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a signé le télégramme n°182/CĐ-TTg exigeant une évaluation rapide des pertes et la mise en œuvre immédiate de mesures de soutien. Le Premier ministre a salué la solidarité des entreprises et mécènes qui se sont mobilisés pour venir en aide aux sinistrés.

Ces mesures visent à accélérer la reprise des activités socio-économiques et à permettre à la population de retrouver au plus tôt des conditions de vie normales après la catastrophe.

VNA/CVN