Le Premier ministre néo-zélandais termine avec succès sa visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors de sa participation au Forum de l'avenir de l'ASEAN au Vietnam, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a prononcé un discours et participé aux discussions lors de la session plénière de haut niveau.

S'exprimant lors du Forum, le Premier ministre Christopher Luxon a exprimé son honneur et sa joie de venir au Vietnam pour assister au Forum de l'ASEAN 2025, affirmant qu'il s'agissait d'un événement opportun et important pour les relations ASEAN-Nouvelle-Zélande. C’est également l’occasion d’aborder les défis auxquels le monde et la région indo-pacifique sont confrontés, ainsi que l’importance de l’ASEAN pour la Nouvelle-Zélande.

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le Premier ministre néo-zélandais a rencontré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le président de la République Luong Cuong et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la cérémonie officielle d’accueil de son homologue néo-zélandais. Les deux Premiers ministres se sont entretenus et ont assisté à à la cérémonie de signature, à l'échange de documents de coopération entre les deux pays.

Lors des rencontres, les dirigeants des deux pays ont souligné que depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1975 et du partenariat stratégique depuis 2020, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande partagent une vision commune d'une région stable et prospère. Les relations entre les deux pays se sont fortement développées ces derniers temps, le lien et la coopération entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande étant constamment renforcés, tant au niveau bilatéral que dans les cadres sous-régionaux, régionaux et multilatéraux.

Sur la base de bonnes relations, d'intérêts communs partagés et de confiance mutuelle, les dirigeants des deux pays ont convenu de faire évoluer officiellement les relations bilatérales vers un partenariat stratégique global, marquant ainsi le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

Les deux Premiers ministres du Vietnam et de la Nouvelle-Zélande ont visité le Temple de la Littérature.

Le Premier ministre Christopher Luxon a rencontré les étudiants de l'Université du commerce extérieur, où il a annoncé les programmes de bourses 2025 que le gouvernement néo-zélandais offre aux étudiants vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Christopher Luxon a rencontré le président du Comité populaire municipal Nguyên Van Duoc.

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre Christopher Luxon a eu lieu à l'occasion de la célébration par les deux pays du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1975 - 2025). Les résultats positifs de la visite ont marqué le développement remarquable et la profonde confiance stratégique entre les deux pays, créant un cadre solide pour porter les relations bilatérales à une nouvelle étape de développement.

