Le Premier ministre Lê Minh Hung reçoit le directeur général du Fonds d’investissement direct russe

Poursuivant ses activités bilatérales à Kazan, capitale de la République du Tatarstan (Fédération de Russie), dans le cadre du Sommet commémorant le 35 e anniversaire des relations ASEAN - Russie, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a reçu, le 18 juin, Kiril Dmitriev, directeur général du Fonds d’investissement direct russe (RDIF).

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Lê Minh Hung a souligné que le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens attachaient une grande importance au partenariat stratégique global avec la Russie et souhaitaient renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Il a salué les activités des entreprises et investisseurs russes au Vietnam, estimant qu’elles contribuaient à la mise en œuvre des accords conclus par les plus hauts dirigeants des deux pays, ainsi qu’au repositionnement et à l’élévation de la coopération bilatérale mutuellement bénéfique dans tous les secteurs.

Le chef du gouvernement a réaffirmé l’engagement du Vietnam à créer des conditions favorables aux investisseurs étrangers, y compris aux entreprises russes, afin qu’ils puissent mener leurs activités de manière stable et durable dans le pays.

Il a également souligné le développement des échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays, facilité notamment par l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes directes.

Lê Minh Hung a indiqué que le Vietnam poursuivait activement l’amélioration de son cadre institutionnel et de son environnement des affaires à travers l’adoption de nombreuses lois, résolutions et politiques destinées à renforcer l’attractivité et la compétitivité du pays pour les entreprises à capitaux étrangers.

Pour sa part, Kiril Dmitriev a remercié le Premier ministre pour son soutien et salué le Vietnam comme un marché dynamique et attractif pour les investissements.

Photo : VNA/CVN

Il a indiqué que le RDIF avait conclu plusieurs accords avec des partenaires vietnamiens afin de promouvoir les investissements dans la recherche scientifique, le transfert de technologies biomédicales et la production de vaccins.

Il a exprimé le souhait de coopérer avec le Vietnam pour fournir des vaccins destinés aux besoins du marché intérieur ainsi qu’à l’ensemble de la région.

Selon lui, de nombreux domaines de coopération restent encore inexploités. Il a exprimé son souhait que le gouvernement vietnamien continue de soutenir l’intégration plus profonde des entreprises russes sur le marché vietnamien.

Les deux parties ont estimé que le contexte actuel offrait de nouvelles opportunités de coopération aux entreprises vietnamiennes et russes. Elles ont convenu de poursuivre la mise en œuvre effective des accords déjà conclus tout en explorant de nouveaux domaines de partenariat.

À cette occasion, le Premier ministre Lê Minh Hung a invité Kiril Dmitriev à effectuer prochainement une visite au Vietnam afin d’échanger directement avec les partenaires vietnamiens.

VNA/CVN