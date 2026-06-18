Semaine de réseautage d'affaires et de présentation de produits vietnamiens dans le système de SATRA

Le 18 juin dans la mégapole du Sud, la "Semaine de réseautage d'affaires et espace de présentation de produits vietnamiens dans le système de distribution moderne de SATRA en 2026", organisée par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) en collaboration avec la Société de commerce de Saigon (SATRA), a officiellement été inaugurée.

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Cet événement a réuni 41 entreprises venues présenter leurs produits dans divers secteurs : produits agricoles, produits alimentaires transformés, boissons, articles ménagers, cosmétiques, artisanat, ainsi que des produits phares d'entreprises membres de SATRA telles que Vissan, Cofidec, Satramart...

Dans son discours d'ouverture, Lê Anh Hoàng, directeur adjoint de l'ITPC, a souligné que le point fort de la Semaine commerciale de cette année est la conférence de mise en relation des entreprises vietnamiennes avec le système de distribution moderne de SATRA, qui se tiendra le 19 juin et à laquelle plus de 100 entreprises vietnamiennes se sont inscrites.

Selon Lê Anh Hoàng, lors de cette Semaine commerciale, l'ITPC facilitera les échanges entre les responsables de catégories de produits, les services d’achats du système SATRA et les fournisseurs. Les produits seront évalués selon des critères essentiels, notamment : les produits participant au programme doivent posséder les certifications de qualité requises par SATRA, être accompagnés de documents de déclaration valides et ne pas avoir encore été distribués dans les supermarchés SATRA. Ils doivent également satisfaire aux autres exigences de SATRA concernant les processus de production et les conditions de travail des entreprises.

Cette activité de connexion directe avec les acteurs clés du secteur au sein de SATRA permettra aux entreprises de réévaluer la qualité de leurs produits, de comprendre les tendances de consommation et d'adapter leur production en conséquence. Cette démarche contribuera à améliorer progressivement la qualité, le conditionnement et la compétitivité de leurs produits, les aidant ainsi à se développer sur le marché intérieur et à viser l'exportation.

Un tremplin solide pour les entreprises vietnamiennes

Lâm Quôc Thanh, directeur général de SATRA, a déclaré : "Cette semaine de connexion commerciale, avec SATRA, ne se limite pas à une simple opération de promotion. Elle concrétise nos efforts constants pour créer un tremplin solide, permettant aux entreprises vietnamiennes de surmonter les obstacles traditionnels et de garantir que les produits nationaux puissent non seulement accéder aux marchés modernes, mais aussi s’y imposer durablement".

Forte de plus de 30 ans d’expérience, SATRA dispose d’un vaste réseau de distribution, comprenant 3 centres commerciaux Centre Mall, 4 supermarchés Satramart et plus de 150 magasins d’alimentation de proximité Satrafoods répartis dans toute la ville. La présence de centaines d’entreprises et de coopératives proposant une large gamme de produits – des spécialités agricoles régionales aux produits OCOP et aux biens de consommation essentiels – témoigne du potentiel des produits vietnamiens.

Dans cet espace, SATRA ne se contente pas de présenter des produits, mais crée également un environnement interactif et concret. Lors de cet événement, les consommateurs peuvent découvrir directement les produits des entreprises. C'est également un lieu où le réseau de distribution de SATRA peut évaluer, mettre en relation et conseiller les acteurs du marché, contribuant ainsi à définir ensemble de nouvelles normes.

La Semaine commerciale de cette année accueillera visiteurs et clients pendant cinq jours, du 18 au 22 juin 2026. Grâce à la chaîne de supermarchés SATRA, ce programme vise à accroître rapidement la visibilité des produits de marques vietnamiennes auprès d'un public plus large, tant au niveau national qu'international. Ces échanges commerciaux directs devraient se prolonger au-delà de l'événement, jetant les bases de relations et de partenariats durables. Ils contribueront à dynamiser la consommation intérieure et à donner un nouvel élan au développement économique de la ville.

Texte et photos : Tân Dat/CVN