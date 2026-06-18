Le Premier ministre vietnamien au Sommet des 35 ans des relations ASEAN - Russie

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung, à la tête d’une haute délégation nationale, a pris part le 18 juin à la séance plénière du Sommet commémoratif du 35 e anniversaire des relations ASEAN - Russie, tenu à Kazan, capitale de la République du Tatarstan, en Fédération de Russie.

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Photos : Duong Giang/VNA/CVN

La séance plénière a réuni le président russe, Vladimir Poutine, le secrétaire général de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), Kao Kim Hourn, ainsi que les chefs de délégation des pays membres de l’organisation.

Dans son discours d’ouverture, Vladimir Poutine a salué la présence des dirigeants de l’ASEAN et souligné le rôle de l’organisation dans les relations internationales. Il a affirmé que l’ASEAN jouissait d’un grand prestige non seulement dans la région Asie-Pacifique, mais aussi à l’échelle mondiale, ayant su bâtir un cadre de coopération interétatique fondé sur les normes largement reconnues du droit international et la prise en compte des intérêts mutuels.

Le président russe a présenté l’ordre du jour du Sommet, consacré aux questions régionales et internationales d’actualité, au bilan de 35 années de coopération entre la Russie et l’ASEAN, ainsi qu’aux orientations, objectifs et priorités futures du partenariat stratégique entre les deux parties.

Il a particulièrement mis l’accent sur la coopération économique, soulignant la nécessité d’une approche inclusive bénéficiant à l’ensemble des entreprises, petites, moyennes et grandes.

Le Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN - Russie revêt une importance particulière pour le renforcement du partenariat stratégique, la consolidation des engagements politiques, le renouvellement des moteurs de coopération et la définition des orientations stratégiques futures des relations ASEAN - Russie dans les domaines politique et sécuritaire, économique et socioculturel.

Pour le Vietnam, la participation du Premier ministre Lê Minh Hung réaffirme l’importance stratégique de la coopération ASEAN - Russie et illustre la volonté de Hanoï de jouer un rôle de "passerelle" afin de promouvoir un partenariat plus substantiel, plus efficace et davantage à la hauteur de son potentiel.

Photos : VNA/CVN

Les relations entre l’ASEAN et la Russie remontent à juillet 1991. La Russie est devenue partenaire de dialogue à part entière de l’ASEAN lors de la 29e Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, tenue à Jakarta en juillet 1996, ouvrant ainsi un cadre officiel de coopération entre les deux parties.

À l’occasion du 20e anniversaire des relations de dialogue, l’ASEAN et la Russie ont organisé un sommet commémoratif à Sotchi en 2016. Les dirigeants y ont adopté la Déclaration de Sotchi, définissant les orientations du développement des relations pour la période suivante. Un tournant majeur est intervenu lors du troisième Sommet ASEAN - Russie, tenu à Singapour en novembre 2018, lorsque les deux parties ont décidé d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique.

En 2021, le quatrième Sommet ASEAN - Russie a été organisé à l’occasion du 30e anniversaire des relations afin de consolider et d’approfondir davantage ce partenariat stratégique. Les dirigeants ont adopté une Déclaration commune sur la construction d’une région pacifique, stable et durable, ainsi qu’une Déclaration ASEAN - Russie sur la coopération dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.

Actuellement, la coopération ASEAN - Russie est mise en œuvre dans le cadre du Plan d’action global 2021-2025 visant à concrétiser le partenariat stratégique.

VNA/CVN