Le PM Lê Minh Hung rencontre des dirigeants de Rosatom et Zarubezhneft

Le 17 juin, à l’occasion de sa participation au Sommet commémorant le 35 e anniversaire de l’établissement des relations entre l’ASEAN et la Russie à Kazan, République du Tatarstan (Russie), le Premier ministre (PM) Lê Minh Hung a rencontré des dirigeants de Rosatom et du groupe pétrolier Zarubezhneft.

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Lors de sa rencontre avec le directeur général de Rosatom, Alexey Likhachev, le Premier ministre a apprécié la coopération, le soutien et les contributions importantes de Rosatom et de la Russie au développement du secteur nucléaire vietnamien au cours des quarante dernières années.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a souligné que le partenariat stratégique global Vietnam-Russie, fondé sur une forte confiance politique, constituait une base solide pour faire de la coopération nucléaire un pilier stratégique de long terme. Membre actif de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le Vietnam attache une grande importance au développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Dans ce cadre, la coopération avec la Russie et la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 figurent parmi les priorités du pays.

Le Premier ministre a demandé à Rosatom et à la partie russe de continuer à soutenir la prolongation de l’exploitation du réacteur nucléaire de Dà Lat pendant la période de transition, d’appuyer la mise en œuvre du Centre des sciences et technologies nucléaires à Dong Nai, de renforcer la coopération dans la formation des ressources humaines ainsi que la localisation des équipements et l’optimisation des coûts d’investissement.

Alexey Likhachev a indiqué que Rosatom, acteur de premier plan dans le domaine nucléaire, souhaitait poursuivre avec ses partenaires vietnamiens la mise en œuvre efficace des projets convenus et explorer de nouvelles pistes de coopération.

Le directeur général de Rosatom a également affirmé que son groupe était prêt à soutenir le Vietnam dans le développement de son industrie nucléaire, la création d’un centre nucléaire moderne et la formation de spécialistes hautement qualifiés.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le directeur général de Zarubezhneft, Sergey Kudryashov, le Premier ministre a salué les contributions de l’entreprise aux activités de prospection, d’exploration et d’exploitation pétrolières au Vietnam et en Russie, contribuant ainsi au développement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Soulignant que la coopération énergétique avec la Russie constituait une priorité pour le Vietnam, il a affirmé son soutien à la poursuite et à l’élargissement des investissements de Zarubezhneft ainsi que la signature de nouveaux contrats pétroliers sur le plateau continental vietnamien, dans le respect de la législation vietnamienne et de l’harmonie des intérêts des parties concernées.

Le Premier ministre a également demandé à Petrovietnam et à Zarubezhneft de mettre en œuvre efficacement les protocoles modifiant les accords intergouvernementaux relatifs à Vietsovpetro et Rusvietpetro, ainsi que les accords de coopération pétrolière entre les deux pays.

Pour sa part, Sergey Kudryashov a affirmé que Zarubezhneft poursuivrait ses efforts avec Petrovietnam pour mettre en œuvre les accords conclus lors de la visite en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, en mai 2025.

Soulignant l’important potentiel de coopération énergétique entre les deux parties, il a proposé d’élargir la coopération à de nouveaux domaines, notamment l’éolien offshore, les énergies renouvelables et les projets communs dans des pays tiers.

Le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam continuerait de créer les conditions les plus favorables afin de permettre à Zarubezhneft et aux autres entreprises énergétiques russes de poursuivre efficacement leurs activités et leurs investissements au Vietnam.

VNA/CVN