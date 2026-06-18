Ambition de porter la contribution du secteur à capitaux étrangers à 30% du PIB

Le Bureau politique a fixé pour objectif que le secteur économique à capitaux étrangers contribue à hauteur de 30% du produit intérieur brut (PIB) du pays, participant ainsi à l’ambition de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

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Photo : Lê Binh/CVN

Le 8 juin, le Bureau politique a publié la Résolution N°10 sur le développement du secteur économique à investissements directs étrangers (IDE). Le texte souligne qu’après près de quarante années de Renouveau (Dôi moi) et d’ouverture, ce secteur a non seulement apporté d’importantes ressources financières à l’investissement, mais a également contribué à la transformation du modèle de croissance, à l’émergence de plusieurs industries clés, à l’expansion des marchés d’exportation et à l’intégration progressive du Vietnam dans les réseaux de production et les chaînes de valeur mondiales.

Toutefois, la qualité et l’efficacité de l’attraction, de la gestion et de l’utilisation des investissements étrangers ne répondent pas encore pleinement aux exigences de la nouvelle phase de développement du pays. La proportion de projets fortement consommateurs de main-d’œuvre, de ressources naturelles, de foncier et d’énergie demeure élevée. Les activités d’assemblage et de sous-traitance restent dominantes, tandis que le taux de localisation et la valeur ajoutée créée au Vietnam demeurent faibles.

Les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises nationales restent insuffisants, tout comme les transferts de technologie. Certaines localités continuent en outre de privilégier une logique quantitative dans leur politique d’attraction des investissements.

Dans le contexte de la mise en place d’un nouveau modèle de croissance, le Bureau politique considère le secteur à capitaux étrangers comme une composante essentielle de l’économie nationale. Celui-ci constitue non seulement une source de capitaux à moyen et long termes pour le développement, mais également un canal d’accès aux technologies avancées, aux méthodes modernes de gestion, à la formation de ressources humaines qualifiées et à l’ouverture de nouveaux marchés. L’État encourage son développement sur le long terme, dans un cadre garantissant l’égalité de traitement et une concurrence saine avec les autres secteurs économiques.

Changement axé sur la qualité et l'innovation

Le Vietnam entend désormais à passer d’une logique centrée principalement sur l’attraction des capitaux à une stratégie de développement fondée sur une plateforme nationale d’investissement stratégique. La politique d’attraction des IDE évoluera d’une approche fondée sur les frontières administratives vers une approche organisée autour des filières industrielles, des chaînes de valeur et des écosystèmes d’innovation, en privilégiant la qualité, l’efficacité, le transfert de technologie, l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement et la création de valeur ajoutée.

D’ici à 2030, le Vietnam ambitionne de figurer parmi les pays les plus performants de l’ASEAN en matière d’environnement des affaires, de compétitivité, d’innovation, de qualité des services publics et de capacité à accueillir des projets d’investissement étrangers à haute valeur ajoutée. Pour la période 2026-2030, le pays vise à attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’investissements étrangers enregistrés, soit de 40 à 50 milliards de dollars par an, ainsi qu’entre 150 et 200 milliards de dollars d’investissements effectivement réalisés, soit de 30 à 40 milliards de dollars par an.

Photo : VNA/CVN

Parmi ces investissements, 75% devront provenir d’économies développées disposant d’un fort potentiel technologique, financier et managérial. Le nombre de multinationales figurant au classement Fortune 500 et investissant au Vietnam devra augmenter de 30%. Le pays ambitionne également d’accueillir au moins trois des plus grands groupes technologiques mondiaux, qui y établiront leur siège régional, leurs bureaux ou leurs centres de recherche et développement (R&D).

Le taux moyen de localisation dans les industries stratégiques devrait atteindre entre 45% et 50%. Le Vietnam vise également l’intégration de 10.000 entreprises nationales dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement des entreprises à capitaux étrangers. La proportion de travailleurs qualifiés devrait atteindre 80%. Les Vietnamiens occuperont davantage de postes techniques, de gestion, de recherche, de conception, d’exploitation et de gestion des chaînes d’approvisionnement dans les projets d’investissement étrangers de haute qualité. Le marché boursier vietnamien devrait par ailleurs être reclassé par MSCI avant 2030.

À l’horizon 2045, le secteur à capitaux étrangers devrait représenter environ 25% de l’investissement total de la société et contribuer à hauteur de 30% du PIB national, participant ainsi à l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé.

Réformes et secteurs prioritaires

Pour atteindre ces objectifs, le Bureau politique demande de mettre fin à la concurrence entre les localités fondée uniquement sur le volume des investissements attirés. Les entreprises à capitaux étrangers sont encouragées à partager leurs connaissances et à soutenir le développement des entreprises vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Le cadre juridique régissant le secteur des investissements étrangers sera progressivement renforcé dans de nombreux domaines : investissement, entreprises, foncier, planification, construction, fiscalité, douanes, commerce, concurrence, change, marchés financiers, propriété intellectuelle, données, travail, science, technologie et innovation.

Les projets comportant des engagements volontaires en matière de transfert de technologie, utilisant des technologies avancées et respectueuses de l’environnement, et contribuant significativement à l’innovation, au développement des ressources humaines et à l’émergence de fournisseurs nationaux bénéficieront d’un traitement prioritaire.

Certaines zones, telles que le Centre financier international, les zones franches, les zones économiques, les parcs de haute technologie, les pôles d’innovation et les nouveaux espaces de développement, expérimenteront des mécanismes institutionnels spécifiques et plus attractifs afin d’attirer des investissements de nouvelle génération tout en assurant une maîtrise efficace des risques.

L’État mettra également en place des mécanismes de soutien et d’incitation pour encourager les entreprises à capitaux étrangers à recruter, former, perfectionner et confier progressivement aux Vietnamiens des responsabilités techniques, managériales, de recherche, de conception et de gestion des chaînes d’approvisionnement.

Le Vietnam développera par ailleurs des politiques destinées à attirer les talents, les experts, les scientifiques, les entrepreneurs, les fondateurs d’entreprises, ainsi que les Vietnamiens de l’étranger et les professionnels étrangers hautement qualifiés.

Les secteurs prioritaires pour l’attraction des investissements étrangers comprendront notamment l’électronique, les semi-conducteurs et les équipements numériques ; l’intelligence artificielle, le big data, l’informatique en nuage (cloud computing), l’Internet des objets et la blockchain ; les biotechnologies et les technologies biomédicales avancées ; les technologies énergétiques et les matériaux de nouvelle génération, ainsi que l’industrie verte ; la logistique moderne, les services liés aux chaînes d’approvisionnement, les services financiers et commerciaux, l’innovation et les activités à forte valeur ajoutée.

Thu Huong/CVN