Hô Chi Minh-Ville accélère la transition et la modernisation de son agriculture

Hô Chi Minh-Ville intensifie la restructuration de son secteur agricole vers un modèle urbain moderne, de haute technologie et à forte valeur multidimensionnelle, afin de s'adapté au rythme effréné de l'urbanisation.

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Cette stratégie vise à opérer un virage radical, passant d'une culture conventionnelle à des processus automatisés, des cultures sous serres, l'hydroponie et une gouvernance intelligente, optimisant ainsi les rendements de manière exponentielle.

Restructuration axée sur un modèle moderne et durable

Dans un contexte où l'économie des services et de l'industrie occupe une part écrasante, l'agriculture de la mégapole ne se développe plus de manière extensive, mais privilégie une croissance intensive en optimisant la valeur générée par unité de surface. Actuellement, cette stratégie d'intégration des avancées scientifiques et techniques porte ses premiers fruits, la haute technologie représentant désormais environ 45% de la taille globale du secteur.

L'apport de l'innovation technologique a propulsé la valeur de production moyenne à près de 619 millions de dôngs par hectare. Ce taux de rentabilité supérieur à la moyenne nationale confirme la pertinence du choix de se positionner sur des segments de produits à haute valeur économique, répondant aux exigences de consommation qualitative du marché intra-muros et de l'exportation. Grâce à ce socle technologique, le secteur agricole de la municipalité maintient un taux de croissance stable, oscillant entre 2% et 3% par an.

Lors du colloque "Agriculture urbaine - L'avenir de l'agriculture au cœur de la Ville de l'innovation pour un développement durable" tenu en novembre 2025, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Minh Thạnh, a souligné que la Résolution du premier Congrès du Parti de la ville pour le mandat 2025-2030 définit la vision à l'horizon 2030 : la municipalité s'imposera comme une métropole civilisée, moderne, un pôle d'innovation et d'intégration internationale profonde, se hissant dans le top 100 des villes mondiales tout en progressant vers un statut de revenus élevés. Dans cette dynamique, l'agriculture urbaine, l'agriculture de haute technologie et l'agriculture éco-biologique constituent un pilier majeur de la structure de développement durable de la ville.

Selon le rapport du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, face à la contraction continue des terres agricoles, à la flambée des coûts de production et aux impacts de plus en plus lourds du changement climatique, le secteur agricole de la mégapole a opté pour une trajectoire singulière : celle de l'agriculture urbaine, afin de bâtir une cité plus verte, plus résiliente et dotée d'une identité forte.

L'année 2024 a marqué un tournant décisif dans ce processus de transition avec le déploiement harmonisé du programme de développement de l'agriculture urbaine, en vertu de la Décision n° 6002/QĐ-UBND du 29 décembre 2023. De surcroît, l'intégration des orientations de développement agricole et rural dans le Plan d’aménagement de la ville pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, a posé les fondements stratégiques de cette nouvelle ère.

La Résolution du Congrès du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030 définit le développement d'une agriculture urbaine moderne, écologique et de haute technologie, tout en s'attachant à former des agriculteurs modernes et professionnels, et à accélérer une transformation numérique globale dans les secteurs agricole et rural. Selon le président de l'Union des agriculteurs de Hô Chi Minh-Ville, Nguyễn Thành Trung, les agriculteurs représentent actuellement environ 20% de la population de la mégapole. Cette main-d'œuvre abandonne progressivement la logique de production traditionnelle au profit d'une agriculture urbaine moderne, intégrant les biotechnologies, l'automatisation, le commerce électronique et les plateformes numériques dans la production et la gestion des affaires.

En entamant la phase stratégique 2026-2030, la municipalité ambitionne, à l'horizon 2030, de voir environ 50% de ses communes certifiées conformes aux standards de la "nouvelle ruralité moderne", de développer une économie rurale multisectorielle et de multiplier par 2,5 à 3 les revenus des populations rurales par rapport à 2020. Afin de concrétiser cet objectif, la ville a planifié des indicateurs macroéconomiques bien précis. En termes de croissance, le taux d'évolution du produit intérieur brut régional (PIBR/GRDP) du secteur agricole devrait se maintenir de manière stable à environ 2,5% par an.

L'objectif de croissance de la productivité du travail agricole est fixé à près de 8% par an, ce qui démontre la volonté de la ville de réorienter massivement sa main-d'œuvre agricole vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée, tout en généralisant la mécanisation à toutes les étapes de la production. En parallèle, l'économie rurale, englobant les segments industriel et tertiaire, sera stimulée avec un objectif de croissance supérieur à 10% par an, rendant la structure économique rurale plus diversifiée et autonome.

Enfin, le modèle de l'agriculture écologique se structure clairement autour des standards de l'agriculture verte, circulaire, biologique et intelligente, garantissant que les flux économiques agricoles ne lèsent pas de ressources et préservent l'environnement de la métropole.

Trois piliers majeurs

Afin de traduire ces orientations en résultats tangibles, le dispositif de solutions de la municipalité s'articule autour de trois piliers majeurs : un investissement synchrone dans les infrastructures techniques rurales, la création d'un cadre réglementaire souple et incitatif pour stimuler le développement économique, et le déploiement de mesures rigoureuses visant à préserver l'environnement écologique. La ville s'engage à porter la part de la main-d'œuvre agricole qualifiée à plus de 90%, garantissant que cette nouvelle génération d'agriculteurs dispose des compétences requises pour piloter des machines de pointe et appliquer les technologies numériques aux pratiques culturales.

Les infrastructures de protection sociale font également l'objet d'une attention particulière, avec l'engagement formel de garantir l'accès à l'eau potable à 100% des ménages ruraux. De plus, le taux de traitement radical et intégral des déchets ménagers et industriels devra impérativement atteindre les 100%. Enfin, pour préserver le "poumon vert" de la métropole, le taux de couverture forestière et végétale sera maintenu stable à 11%, tandis que les enveloppes budgétaires réinvesties dans ces infrastructures essentielles seront massivement rehaussées pour atteindre le double du montant de la période précédente.

La colonne vertébrale de cette grande transition réside précisément dans une stratégie de transformation numérique globale et profonde. Selon Nguyễn Thành Trung, la numérisation est définie comme l'un des moteurs essentiels pour optimiser les processus de production, réduire les coûts, et rehausser la productivité, la qualité, l'efficacité ainsi que la compétitivité des produits agricoles vietnamiens. La municipalité ambitionne d'atteindre un taux de transformation numérique de 100% au sein des organismes de gestion étatique du secteur agricole, afin de fluidifier les données et d'optimiser les procédures administratives.

Pour ce qui est de l'économie coopérative, plus de 80% des coopératives et des entreprises agricoles devront intégrer les technologies numériques dans leur chaîne de production, de commercialisation et de traçabilité des produits. Parallèlement, la stratégie fixe pour objectif que plus de 70% des ménages agriculteurs accèdent directement et exploitent les plateformes numériques pour l'ensemble de leurs activités, depuis la production jusqu'à la vente de leurs denrées sur les plateformes de commerce électronique.

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a concentré ses investissements dans les infrastructures, donnant naissance à des entités pionnières dans le domaine de l'agriculture de pointe telles que la Zone agricole de haute technologie de la ville, le Centre de biotechnologie de la ville, ou encore la Ferme de démonstration et d'expérimentation d'élevage de vaches laitières de haute technologie.

Nguyễn Thành Trung a ainsi souligné : "Les agriculteurs améliorent progressivement leurs compétences et leurs qualifications professionnelles, en appliquant efficacement les technologies numériques aux étapes de gestion, d'organisation de la production et d'écoulement des produits agricoles. Cela se traduit par l'usage de systèmes d'irrigation automatisés, de capteurs de température et d'humidité, de registres de bord électroniques, ainsi que par l'utilisation de codes QR pour la traçabilité et la promotion des produits sur les plateformes numériques."

Actuellement, Hô Chi Minh-Ville compte 692 exploitations végétales de haute technologie s'étendant sur plus de 18 432 hectares, 734 fermes d'élevage de pointe abritant un cheptel d'environ 11,83 millions de têtes de bétail et de volailles, ainsi que 50 infrastructures aquacoles spécialisées dans la crevetticulture de haute technologie. De nombreuses coopératives, groupements de producteurs et ménages agricoles se sont approprié les compétences numériques, recourent aux ventes en direct (livestream) et interagissent sans intermédiaire avec les consommateurs, opérant ainsi un changement radical de paradigme : le passage d'une logique de "production agricole" à celle d'une "économie agricole".

Montée en gamme de la chaîne de valeur

À la suite de la fusion de Hô Chi Minh-Ville avec les provinces de Bình Dương et de Bà Rịa - Vũng Tàu, le secteur agricole de la mégapole fait face à un tournant sans précédent. Sa surface agricole utile s'est vue multipliée par quatre, atteignant désormais 454.000 ha. Cette reconfiguration fondamentale de l'espace de production et de l'échelle des bassins d'approvisionnement offre à la municipalité l'opportunité de structurer un vaste territoire agricole à forte diversité écologique et variétale, réunissant toutes les conditions requises pour bâtir des chaînes de valeur de grande envergure, connectées aux marchés national et international.

Ce nouvel espace agricole dote Hô Chi Minh-Ville d'un avantage comparatif rare en matière de diversification sectorielle par terroirs spécifiques. Tandis que Bình Dương se distingue par l'hévéaculture, les agrumes et l'élevage intensif, Bà Rịa - Vũng Tàu s'appuie sur ses forces historiques dans les cultures de poivre, de café, d'arbres fruitiers, ainsi que dans la pêche et l'aquaculture côtière. En parallèle, les zones de Cần Giờ, Bình Chánh et Củ Chi poursuivent le développement intensif de leur agriculture urbaine, notamment à travers l'orchidiculture, l'aquariophilie, le maraîchage sécurisé et l'agriculture de haute technologie.

Selon Võ Thành Giàu, directeur adjoint du Service de l'agriculture et de l'environnement de Hô Chi Minh-Ville, cette richesse permet à la municipalité d'assurer une autosuffisance d'environ 60% de son approvisionnement en produits agricoles pour le marché intérieur, tout en posant les bases de la structuration de bassins de matières premières dédiés à la transformation et à l'exportation. Il s'agit d'un avantage comparatif rare dans un contexte où la demande pour des produits alimentaires sains, dotés d'une traçabilité et d'une origine garanties, ne cesse de croître parmi les 14 millions d'habitants de la métropole.

L'immensité de l'espace agricole post-fusion insuffle une dynamique puissante, propice à des mutations qualitatives et fondamentales du développement agricole de Hô Chi Minh-Ville. La mégapole ne se cantonne plus au rôle de simple bassin de consommation, mais réunit désormais toutes les conditions stratégiques pour s'imposer comme le pôle de coordination de la chaîne de valeur agricole de l'ensemble de la région. Cela englobe des activités allant de la recherche semencière et du transfert technologique à la transformation poussée, jusqu'aux services logistiques et à l'exportation.

En articulant harmonieusement croissance économique, transformation numérique profonde et préservation durable de l'environnement écologique, la ville résout non seulement l'équation économique de ses zones périphériques, mais s'affirme également comme le pionnier d'un modèle d'agriculture urbaine de haute technologie de référence pour l'ensemble du pays.

Texte et photos : Truong Giang/CVN