Eurosatory 2026

Une entreprise vietnamienne élargit ses perspectives d’intégration aux chaînes de valeur technologiques mondiales

Organisé du 15 au 19 juin à Paris, le Salon mondial de la défense et de la sécurité Eurosatory 2026 a réuni plus de 300 délégations officielles de près de 100 pays ainsi qu’environ 2.000 entreprises spécialisées dans les secteurs de la défense et de la sécurité issues de plus de 60 nations.

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Photo : Ngoc Hiêp/VNA/CVN

Depuis 1967, Eurosatory s’est imposé comme le salon de référence mondial pour la Défense et la Sécurité, rassemblant les acteurs clés de l’écosystème international. Bien plus qu’une simple vitrine technologique, Eurosatory est une plateforme stratégique où se dessinent les solutions globales en réponse aux défis de demain.

Chaque édition d’Eurosatory incarne un événement à l’intersection de l’innovation technologique, de la réflexion stratégique et de la coopération internationale.

Parmi les exposants figurait Gremsy, seule entreprise technologique vietnamienne à présenter directement ses produits lors de cette édition. Sa participation à Eurosatory 2026 marque non seulement une nouvelle étape dans son développement à l’international, mais illustre également la capacité croissante des entreprises nationales à s’intégrer aux chaînes de valeur technologiques mondiales.

Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) en France, Trân Quôc Vinh, directeur général de la société par actions Gremsy, a indiqué que son entreprise était spécialisée dans la recherche et la fabrication de systèmes de caméras, de stabilisateurs gyroscopiques (gimbals) et de charges utiles (payloads) intégrés aux véhicules aériens sans pilote (UAV).

Les produits développés par la société sont aujourd’hui utilisés dans de nombreux secteurs, notamment la surveillance de sécurité, la protection de la sécurité publique, le contrôle des réseaux de transport d’électricité ainsi que diverses applications industrielles.

Selon Trân Quôc Vinh, il s’agit de la première participation de Gremsy à Eurosatory. À travers cet événement, l’entreprise souhaite faire connaître aux partenaires internationaux des solutions technologiques conçues et développées par des ingénieurs vietnamiens.

Après quinze années d’activité dans les domaines de l’optronique et des systèmes d’observation, Gremsy a constitué un réseau de clients dans de nombreux pays, dont la France, plusieurs marchés européens et, en particulier, les États-Unis.

Pour son dirigeant, la présence à Eurosatory ne vise pas seulement à promouvoir les produits de l’entreprise, mais aussi à démontrer la capacité des sociétés vietnamiennes à maîtriser les technologies de pointe. Il a souligné que les ingénieurs vietnamiens étaient pleinement capables de concevoir, développer et fabriquer des produits à forte valeur technologique répondant aux normes les plus exigeantes des marchés internationaux dans les secteurs de la défense, de la sécurité et de l’industrie.

Tout au long du salon, le stand de Gremsy a accueilli de nombreuses délégations internationales, entreprises technologiques et représentants d’organismes de défense venus découvrir ses produits.

Les solutions de caméras, de stabilisation et de surveillance développées par l’entreprise vietnamienne ont suscité un vif intérêt grâce à leur capacité d’intégration sur différentes plateformes de drones destinées à des usages aussi bien civils que militaires.

La participation de Gremsy à Eurosatory 2026 reflète une tendance croissante à l’articulation entre la diplomatie de défense, le développement de l’industrie de défense et celui des industries de haute technologie.

Elle offre également l’occasion de promouvoir les capacités d’innovation des entreprises vietnamiennes, d’élargir les perspectives de coopération internationale et de renforcer progressivement la place des technologies vietnamiennes sur le marché mondial.

VNA/CVN