Paiements transfrontaliers : un levier pour stimuler la consommation et le tourisme au Vietnam

L’essor rapide de l’économie numérique fait des paiements transfrontaliers l’un des domaines les plus suivis par les acteurs internationaux de la fintech au Vietnam.

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Avec un marché de près de 100 millions d’habitants et un nombre croissant de visiteurs étrangers, le pays apparaît comme une destination à fort potentiel pour les solutions de paiement modernes, notamment les paiements par code QR et les nouvelles technologies financières.

Lors de la Journée de la Finance numérique 2026, organisée début juin, les solutions de paiement par QR code, tant au niveau national qu’international, ont suscité un vif intérêt auprès des consommateurs comme des fournisseurs de services. Sur le plan économique, cet engouement reflète une tendance visant à réduire les coûts de transaction, à simplifier les paiements et à favoriser la circulation des biens et des services dans un contexte d’intégration économique croissante.

Selon les spécialistes du secteur des paiements, l’un des principaux obstacles aux dépenses des touristes internationaux réside dans l’accès aux moyens de paiement. Aujourd’hui, les voyageurs en provenance de marchés stratégiques tels que la Chine et la Corée du Sud sont souvent confrontés à des restrictions concernant les montants en espèces qu’ils peuvent transporter à l’étranger. Une fois au Vietnam, leur dépendance à l’argent liquide ou aux cartes bancaires peut parfois limiter leur expérience d’achat et influencer leurs décisions de consommation.

Du point de vue du marché de la consommation, la simplification des moyens de paiement peut contribuer à stimuler la demande touristique. Lorsque les transactions deviennent plus rapides, simples et moins coûteuses, les visiteurs sont davantage enclins à dépenser dans les secteurs du commerce, de la restauration ou des loisirs. C’est précisément pour cette raison que de nombreuses institutions financières et entreprises fintech internationales cherchent aujourd’hui à se positionner sur le marché vietnamien des paiements transfrontaliers.

Mme Lee Yu Jin, directrice générale de Zekto, estime que la croissance soutenue des échanges commerciaux et touristiques entre le Vietnam et la Corée du Sud génère une forte demande pour des solutions de paiement rapides, abordables et faciles d’utilisation. Selon elle, les nouvelles technologies de paiement doivent permettre aux touristes d’effectuer leurs transactions avec la même simplicité que dans leur pays d’origine, tout en renforçant l’interconnexion entre les systèmes financiers et bancaires des différents pays.

Cette analyse s’inscrit dans une tendance mondiale où l’interopérabilité des systèmes de paiement est considérée comme un facteur clé pour stimuler le commerce, le tourisme et les investissements internationaux. Dans cette perspective, les entreprises fintech ne cherchent pas uniquement à élargir leurs marchés, mais aussi à optimiser les coûts liés aux conversions monétaires et à accélérer le traitement des transactions.

Au-delà des paiements par QR code, largement adoptés par les utilisateurs, Mme Lee Yu Jin indique que de nombreuses entreprises technologiques travaillent également sur des solutions reposant sur des actifs numériques à valeur stable servant d’intermédiaires dans les paiements transfrontaliers. Dans ce modèle, l’utilisateur continue d’effectuer son paiement via un QR code, tandis que la transaction est traitée grâce à une couche d’actifs numériques avant d’être convertie dans la monnaie nationale par les systèmes bancaires concernés.

Du point de vue de l’innovation financière, cette approche représente une piste prometteuse pour améliorer l’efficacité des paiements internationaux. Toutefois, son déploiement dépendra largement du cadre réglementaire, du niveau d’acceptation du marché et de la capacité d’intégration avec les systèmes financiers traditionnels.

Parallèlement, les acteurs du tourisme et des services estiment que les bénéfices économiques des paiements transfrontaliers se manifestent déjà concrètement. Trân Lê Bao Châu, vice-président de l’Association de la gastronomie de Hô Chi Minh-Ville (FBA), souligne que le secteur touristique a besoin de solutions capables d’augmenter les dépenses des visiteurs étrangers, et que les paiements transfrontaliers constituent un levier important dans cette perspective.

Selon les experts de l’économie des services, les dépenses touristiques ne génèrent pas uniquement des revenus directs pour les entreprises ; elles produisent également des effets d’entraînement sur de nombreux secteurs comme le commerce de détail, les transports, l’hébergement ou encore les loisirs. La réduction des obstacles liés aux paiements apparaît ainsi comme un moyen de renforcer la compétitivité de la destination Vietnam dans la région.

Les premiers résultats observés sur le marché illustrent ce potentiel. Après le lancement du paiement bilatéral par QR code entre le Vietnam et la Chine en avril 2026, puis son extension à la Corée du Sud à la fin du même mois, le volume des paiements effectués par les touristes chinois et sud-coréens au Vietnam a fortement progressé, passant de quelques centaines de millions de dôngs par jour à plusieurs milliards de dôngs quotidiens. Cette évolution montre que la suppression des barrières de paiement peut libérer un important potentiel de consommation.

Pham Anh Tuân, directeur du Département des paiements de la Banque d’État du Vietnam, a indiqué que l’institution monétaire coopérait activement avec ses partenaires afin de développer les connexions de paiement de détail par QR code avec plusieurs pays de la région et du monde. Selon lui, les paiements numériques transfrontaliers constituent désormais un nouveau moteur pour le développement du tourisme, du commerce et de la consommation.

D’un point de vue économique, l’essor des paiements transfrontaliers ne relève pas uniquement de l’innovation technologique. Il constitue également un facteur susceptible de soutenir la croissance économique. En facilitant la circulation des flux financiers entre les pays, ces solutions contribuent à dynamiser les échanges commerciaux et touristiques, tout en créant de nouvelles opportunités pour les entreprises des secteurs des services, du commerce de détail et des technologies financières dans l’économie numérique.

Texte et photos : Quang Châu/CVN