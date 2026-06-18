La double transformation contribue à renforcer la compétitivité des entreprises

La double transformation est devenue essentielle pour aider les entreprises à respecter les normes environnementales internationales, à renforcer leur compétitivité, à développer leurs exportations et à accéder à de nouvelles sources de financement.

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Le 18 juin, dans la mégapole du Sud, le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l'Association municipale de l'artisanat et de la transformation du bois (HAWA) et l'Association municipale des femmes entrepreneures (HAWEE), a organisé une formation sur le thème "Renforcer la compétitivité internationale : la double transformation pour la production".

Ce programme, qui s'est déroulé les 18 et 19 juin 2026, visait à doter les entreprises des connaissances, des outils et des solutions pratiques nécessaires pour s'adapter aux normes environnementales de plus en plus exigeantes du marché international. Grâce à ce programme de formation, les entreprises pourront accroître leur compétitivité, développer leurs marchés d'exportation et accéder à des ressources financières favorisant un développement durable.

Les normes environnementales redéfinissent les règles du jeu

Lors de cet événement, un représentant de l'ITPC a déclaré que la transition écologique n'est plus une option, mais une condition indispensable pour les produits vietnamiens intégrés aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Face aux exigences croissantes des principaux marchés, tels que l'Union européenne (UE) et les États-Unis, en matière d'environnement, d'émissions et de transparence des chaînes d'approvisionnement, les entreprises doivent se transformer de manière proactive pour s'adapter.

Selon l'ITPC, la combinaison de la numérisation et de l'écologisation dans un modèle de double transformation permettra aux entreprises d'optimiser leurs ressources, d'améliorer leur efficacité de gestion et de réduire leurs coûts de production. Citant des données du ministère de l'Industrie et du Commerce, le représentant de l'ITPC a affirmé que ce modèle peut permettre aux entreprises de réaliser des économies de 10% à 15% sur leurs coûts d'exploitation, d'accroître leur productivité d'environ 20% et de réduire leurs émissions de CO₂ de 5% à 8% par an.

S'appuyant sur les réalités pratiques des changements mondiaux, Huynh Thanh Trung, directeur de Leanwares Joint Stock Company, a analysé les profondes transformations des exigences à l'exportation, notamment les nouvelles réglementations de l'UE telles que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), le règlement anti-déforestation (RDUE) et le passeport numérique de produit (PNP).

Selon Huynh Thanh Trung, l'avantage concurrentiel d'une entreprise ne repose plus uniquement sur le coût, la qualité ou la capacité de production, mais dépend de plus en plus de sa capacité à respecter les normes ESG, à réaliser des inventaires d'émissions de carbone et à garantir la transparence des données de sa chaîne d'approvisionnement. Les nouvelles réglementations imposent aux entreprises de fournir des données numériques en temps réel, assurant ainsi la traçabilité et la vérification tout au long du cycle de vie du produit.

Pour éviter la surcharge de données lors de la mise en œuvre des critères ESG, les experts recommandent aux entreprises de définir des indicateurs clés de performance (KPI) et de gérer les données dès la phase de production afin de garantir l'exactitude, la transparence et la traçabilité.

En réalité, de nombreuses entreprises vietnamiennes possèdent déjà des certifications telles que FSC, ISO ou BSCI, mais rencontrent néanmoins des difficultés en raison d'un manque de données structurées sur leurs émissions de carbone, la provenance de leurs matières premières et leurs indicateurs environnementaux et sociaux. Il s'agit d'une lacune majeure qu'il convient de combler rapidement afin de répondre aux exigences de plus en plus strictes du marché mondial.

Une base de données propre pour optimiser l'efficacité de l'IA

Du point de vue des opérations de production, Nguyên Manh Cuong, secrétaire général adjoint de l'Association vietnamienne de l'automatisation, constate que de nombreuses entreprises rencontrent encore des difficultés en raison de la dispersion de leurs données entre différents services tels que l'entreposage, la comptabilité, les ventes et la production. Ce manque de synchronisation complique le contrôle des stocks, le suivi des commandes et l'efficacité de la production.

Selon M. Manh Cuong, l'une des idées fausses les plus répandues aujourd'hui est de réduire la transformation numérique à un simple investissement dans des logiciels ou à la délégation de toutes les responsabilités au service informatique. En réalité, la transformation numérique est une question de gestion et d'opérations.

"Nombre d'entreprises numérisent des processus qui ne sont pas encore standardisés. Dans ce cas, les logiciels ne font que masquer le désordre au lieu d'améliorer l'efficacité de la gestion", a déclaré M. Manh Cuong.

L'expert estime que les entreprises doivent commencer par s'attaquer aux principaux points faibles liés à la trésorerie, aux stocks, aux délais de livraison et à la qualité des produits. Ensuite, un système de données propre et synchronisé peut être progressivement mis en place pour faciliter la gestion opérationnelle. Dans un contexte de marchés d'exportation exigeant une transparence et une traçabilité croissantes des données, une plateforme de données standardisée permet non seulement aux entreprises de répondre aux exigences ESG, mais constitue également un prérequis au déploiement d'applications d'intelligence artificielle (IA).

Selon M. Manh Cuong, l'IA ne peut créer de valeur si les données d'entrée sont inexactes ou si les processus opérationnels ne sont pas standardisés. Grâce à une plateforme de données performante, l'IA peut aider les entreprises à analyser l'efficacité de la production, à prévoir les risques, à détecter les anomalies et à optimiser leurs opérations.

Photo : VNA/CVN

Pour réussir leur transformation numérique, les entreprises doivent construire un écosystème numérique en suivant une feuille de route qui couvre l'infrastructure technologique, les données essentielles, les systèmes de gestion, la gestion de la production, les outils analytiques et les applications d'IA.

Pour compléter le tableau des ressources nécessaires à la transformation verte, Pham Dang An, directeur général adjoint de Vu Phong Energy Group, a déclaré que la finance verte devient un moteur essentiel pour la transformation des modèles de croissance des entreprises. Fin 2023, l'encours de crédits verts au Vietnam achetait près de 621.000 milliards de dôngs, soit environ 4,5% du total des crédits en cours dans l'économie, une hausse de 24% par rapport à l'année précédente.

Selon Pham Dang An, le gouvernement vise à porter la part des crédits verts à environ 10% en 2025 et à 25% d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le Vietnam perfectionne progressivement le cadre juridique de la finance verte, tout en mobilisant des ressources internationales telles que le programme du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), doté d'un soutien pouvant atteindre 15,5 milliards d’USD.

Outre l'apport de capitaux, le marché des crédits carbone offre également aux entreprises de nouvelles opportunités de générer des revenus. À titre d'exemple, le Vietnam a transféré avec succès 10,3 millions de crédits carbone forestiers par l'intermédiaire de la Banque mondiale, générant 51,5 millions de dollars. D'après les experts, le prix des crédits carbone sur le marché international peut être bien supérieur à celui du marché national, offrant ainsi aux entreprises un potentiel considérable pour accroître la valeur de leurs projets de réduction des émissions.

Texte et photos : Tân Dat/CVN