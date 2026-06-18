Hô Chi Minh-Ville : un salon international dédié à l’automobile et aux accessoires

Le 18 juin, le salon international Automechanika Hô Chi Minh-Ville 2026 dédié à l’automobile et aux accessoires a ouvert ses portes au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC).

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Cet événement est non seulement un rendez-vous commercial prestigieux, mais aussi un forum stratégique où les entreprises nationales et internationales se réunissent pour discuter des transformations majeures de l'industrie automobile, notamment la forte transition vers les véhicules à énergies nouvelles (VEN).

Dans un contexte de croissance remarquable du marché des véhicules électriques et hybrides au Vietnam, avec des ventes atteignant 162.039 véhicules au premier trimestre 2026 – soit une augmentation de plus de 36% par rapport à la même période de l'année précédente –, le salon de cette année est considéré comme un événement crucial, répondant aux besoins urgents du secteur en matière de technologies et de ressources humaines. Automechanika Hô Chi Minh-Ville 2026 réunit plus de 400 exposants provenant de plus de 17 pays et territoires, offrant un panorama complet de la chaîne de valeur automobile moderne.

Venant à cet événement, les visiteurs ont accès à un écosystème de produits riche et varié, allant des pièces détachées et composants aux solutions électriques et électroniques, en passant par les accessoires et la personnalisation, la carrosserie et la peinture, jusqu'aux solutions de diagnostic, de réparation et de conduite autonome. La présence de marques leaders telles que VinFast (Vietnam), avec ses véhicules électriques de fabrication locale, BYD (Chine), et de fournisseurs de composants renommés comme Brembo (Italie), Topdon (Espagne) et bien d'autres, a créé un espace d'exposition diversifié et professionnel.

Automechanika Ho Chi Minh City 2026 ne se limite pas au marché national, mais confirme également son rôle de passerelle essentielle entre le Vietnam et les marchés régionaux et internationaux. Le salon a suscité un vif intérêt auprès des professionnels du secteur venus de nombreux pays, dont l'Australie, le Japon, Singapour, la Thaïlande et les États-Unis. La présence de représentants de grandes entreprises et organisations telles que Tesla, Porsche, Bosch Global Software Technologies, DHL Supply Chain et bien d'autres a encore démontré l'importance de cet événement.

En présentant des technologies de pointe qui transforment les chaînes d'approvisionnement, le salon a confirmé la volonté des entreprises vietnamiennes de coopérer, tout en stimulant l'innovation et le partage des connaissances au sein d'une industrie automobile en pleine croissance.

Promouvoir la transition écologique

Fiona Chiew, directrice générale de Messe Frankfurt (HK) Ltd, a déclaré : "La transition vers les véhicules électriques et hybrides au Vietnam est un moteur de changement pour l’industrie automobile nationale. Automechanika Ho Chi Minh City 2026 offre aux entreprises une plateforme idéale pour découvrir les technologies et les services qui façonnent cette transformation".

Selon les experts, le développement du marché des véhicules électriques ouvre non seulement des perspectives de croissance, mais soulève également de nouveaux défis en matière de capacités de réparation et de diagnostic, de besoins en nouveaux composants et de ressources humaines techniques hautement qualifiées.

Selon Vo Hông Son, chef du bureau représentatif au Centre et au Sud du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’industrie automobile vietnamienne entre dans une nouvelle phase de développement, marquée par une forte orientation vers les véhicules à énergies nouvelles, en particulier les véhicules électriques et hybrides.

Ce développement dynamise la croissance du marché intérieur et ouvre de nombreuses perspectives aux entreprises manufacturières, aux industries auxiliaires, aux services après-vente et à l'innovation technologique tout au long de la chaîne de valeur automobile.

Le salon de cette année présente les technologies de pointe, les solutions modernes et les dernières tendances du secteur automobile : fabrication, pièces détachées, électronique et électrique, réparation, diagnostic, services numériques, solutions de connectivité et véhicules intelligents. Il constitue non seulement un lieu d'exposition de produits et de technologies, mais aussi un forum essentiel pour les entreprises souhaitant se rencontrer, échanger des expériences, nouer des partenariats et explorer des opportunités d'investissement.

Les symposiums et les formations organisés dans le cadre de cet événement contribueront notamment à promouvoir le partage des connaissances, à développer des ressources humaines hautement qualifiées et à renforcer la compétitivité de l'industrie automobile vietnamienne dans un contexte de transition écologique et de numérisation.

Outre le salon automobile, l'événement de cette année propose de nombreux programmes parallèles destinés à accompagner les entreprises du secteur dans leur adaptation aux évolutions du marché. Parmi ces programmes figurent la conférence sur les solutions de mobilité automobile, qui abordera des thèmes tels que "Les réseaux de transport verts en Asie offrent des opportunités d'investissement", "Stimuler l'innovation : les technologies de fabrication avancées transforment les industries automobiles asiatiques et vietnamiennes", "Construire l'avenir des véhicules à énergies nouvelles en Asie : des bornes de recharge pour énergies renouvelables au suivi des émissions de carbone" et "Optimiser la chaîne d'approvisionnement, la logistique et l'entreposage du secteur automobile asiatique : durabilité et résilience numérique".

L'atelier de formation à la réparation après accident se concentrera sur deux thèmes principaux : "Réparation des véhicules électriques de demain : maîtriser les compétences essentielles et les techniques avancées pour les véhicules à énergies nouvelles" et "Améliorer les techniques de réparation après accident : stratégies intelligentes pour l'efficacité, la sécurité et la durabilité dans les ateliers de réparation modernes".

Se déroulant du 18 au 20 juin, cet événement promet d'apporter des solutions concrètes et de contribuer significativement au développement durable de l'industrie automobile vietnamienne.

Texte et photos : Tân Dat/CVN