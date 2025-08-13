Le Premier ministre félicite CT Group pour son développement des technologies avancées

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 13 août, à Hanoï, une réunion avec les responsables des ministères, secteurs concernés et le CT Group sur le développement des sciences, technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, notamment le programme de développement des drones (UAV), de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies de semi-conducteurs.

Le Premier ministre a salué les efforts et la détermination de CT Group, qui investit directement dans les technologies avancées, en adéquation avec la stratégie nationale fondée sur la science, la technologie et la transformation numérique, particulièrement dans les secteurs émergents tels que l’IA, les données massives et les semi-conducteurs. Ces actions s’inscrivent dans l’esprit de la Résolution 57 du Comité central et de la liste de 11 groupes de technologies stratégiques avec 35 produits stratégiques promulgués par le Premier ministre.

Pham Minh Chinh a approuvé le programme et les plans de CT Group, et demandé aux ministères, secteurs et autorités locales de soutenir la mise en œuvre efficace des stratégies de production et commerciales du groupe. Il s’agit notamment de réviser les régulations et lever les obstacles institutionnels pour faciliter l’accès aux terrains et sites de production, permettre au groupe d’accéder au crédit préférentiel de 500.000 milliards de dongs pour les projets scientifiques, technologiques, d’innovation, de transformation numérique et d’infrastructures stratégiques, et soutenir la promotion et la commercialisation des produits technologiques de CT Group sur le marché international. Il a également proposé un mécanisme de commandes prioritaires pour les produits développés et fabriqués localement.

Nouvelle phase de développement

Le Premier ministre a souligné que les ministères et secteurs doivent concrétiser ces mesures via des programmes et projets précis, en définissant clairement missions, solutions, ressources, calendrier et responsabilités. Il a demandé à CT Group de coopérer étroitement avec les ministères, secteurs et autorités locales, de rester pionnier dans la mise en œuvre des résolutions stratégiques du Comité central, dans l’esprit "ce qui est dit doit être fait, ce qui est promis doit être réalisé, ce qui est réalisé doit produire des résultats", contribuant ainsi à l’entrée du pays dans une nouvelle phase de développement.

CT Group est actuellement l’un des plus grands groupes vietnamiens dans le domaine de la technologie et de l’innovation, poursuivant une stratégie d’autonomie technologique dans neuf secteurs clés : semi-conducteurs, intelligence artificielle, drones, crypto-monnaie verte, plateforme de crédits carbone, systèmes de stockage zéro émission, voitures électriques – trains électriques, informatique quantique, énergies nouvelles, génétique et cellules.

Le groupe s’engage à contribuer à faire du Vietnam un pays de référence dans la production de drones, le développement de l’industrie des semi-conducteurs, l’autonomie technologique et d’autres secteurs de haute technologie tels que la transformation numérique et l’IA. CT Group a demandé au gouvernement, au Premier ministre et aux ministères concernés de continuer à soutenir le groupe en matière de politiques, d’accès aux terrains et sites de production, de financement, et d’accompagnement pour promouvoir les produits technologiques vietnamiens sur le marché mondial.

